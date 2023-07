Daniella Navarro confesó que no soportaba a la mamá de Nacho Casano y que fue uno de los motivos de su separación

Daniella Navarro habló para las cámaras y micrófonos de ‘En Casa Con Telemundo’ y reveló cuáles fueron las razones por las que terminó su relación con Nacho Casano y además reveló que no tenía una buena relación con su ahora exsuegra.

“Yo no quería a su mamá cerca de mí, no la soporto, es una señora sumamente manipuladora, esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado, con las personas que hablan mal de nosotros, con las personas que nos difaman, ella sigue teniendo contacto con esas personas”, contó en la entrevista la actriz venezolana.

Ella asegura que la madre del actor y modelo argentino hizo todo lo posible para separarlos y hasta dio los nombres de las personas que los atacaban y con las que ella tenía buena relación. “Seguía siendo amiga de Niurka, seguía siendo amiga de Natalia (Alcocer), seguía chateándose con ellas constantemente, cuando Niurka ha sido la persona que más ha difamado a su hijo Nacho y a mi persona”.

Daniella Navarro dejó claro durante la entrevista que su expareja sabía que ella no quería tener cerca a su madre por estas razones. “No te importo yo, no importa que me difamen a mí y que me lastimen a mí, pero que lastimen a tu hijo y tú sigas en contacto con esa persona, yo no puedo”, de esta forma dejó claro que la mamá de Nacho Casano tuvo mucho que ver en la decisión de separarse.

No obstante, durante la entrevista para el show de Telemundo, profundizó más sobre los problemas que llegaron a tener. “El factor principal fue la distancia, la distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía y como él estaba en México y yo en Miami, la razón para la que viniera era para estar en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida”, comentó.

Además, confesó que también afectó el hecho de que el actor no quiera reconocer a su hijo. “A mí ese tema me duele demasiado porque a mí me pueden cuestionar todo en la vida, menos lo excelente madre que soy y cuando salió ese tema a mí me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera”, por lo que comenzó a pensar que no sería buen padre.

Pero eso no fue todo, también aseguró que no era la única mujer con la que hablaba Nacho Casano, “él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también y para mí eso sí es una falta de respeto y como yo me estaba portando tan bien, Carlos, mira que es difícil, yo me estaba portando tan bien, me lastimó”, explicó la venezolana.

