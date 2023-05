Daniella Navarro confiesa que le miente a su hija sobre su padre para que no sufra

La actriz venezolana Daniella Navarro, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’, abrió su corazón como nunca y confesó que se ha convertido en una mentirosa porque le crea una realidad paralela a su hija para que no se dé cuenta que tiene un padre ausente.

En una entrevista con Carlos Adyan para el programa ‘En casa con Telemundo’, Daniella habló de su rol como mamá soltera de la pequeña Uguiella, su única hija, producto de la relación amorosa que tuvo con el exbeisbolita venezolano Ugueth Urbina.

La actriz reconoció que no es tarea sencilla para ella presentarle un panorama a su hija sobre la supuesta “buena relación” que mantiene con su ex.

“Lo más complicado para mí es continuar la historia de papás felices (…) Vengo de una crianza maravillosa, de una mamá soltera que me enseñó cómo hacerlo, entonces lo difícil o complicado lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta”, contó.

Al ser consultada por Adyan sobre si la niña tiene contacto frecuente con su progenitor, si hablan con frecuencia, Navarro negó y manifestó su deseo de que su pequeña no vea la entrevista, o al menos hasta que sea mayor y pueda entender.

“El contacto no existe, pero no porque yo no quiera, no porque yo le ponga una condición económica ni muchísimo menos, nada, pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja no es papá y esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande”, reveló la artista.

Daniella confesó que ha llegado a mentirle a su hija con mensajes viejos del hombre para que ella sienta que su papá está al pendiente de ella y no causarle tristezas con la realidad.

“Le repito notas de voz, ‘mira, papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro’, pero la realidad es que no es y quizá yo lo estoy haciendo mal, quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa”, dijo.

Asimismo, aseguró que su relación con el actor argentino Nacho Casano, que nació en el reality show de Telemundo: “Va superbien. Todo va bien, gracias a Dios”. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

