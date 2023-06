Daniella Navarro anuncia que terminó su relación Nacho Casano: “No puedo fingir, lo siento”

El domingo 25 de junio no fue un muy buen día para las seguidoras del amorío entre Daniella Navarro y Nacho Casano pues esto llegó a su fin. Fue la actriz venezolana que se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ser muy frontal, quien anunció la ruptura con el histrión argentino.

A través de sus historias en Instagram la exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos 2’ reveló la noticia en un comunicado muy personal.

“Tomé esta decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir, lo siento”, escribió Daniella al comienzo del texto que compartió en su cuenta en la red social de la camarita, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Asimismo, aseguró que se siente aliviada por haber tomado la decisión de culminar esa relación, dejando claro que no todo lo que se ve en redes sociales es real y que prefiere quedar como una persona mala ante los ojos de algunos, pero nunca como una persona falsa.

“La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quién soy”, se lee en el texto.

Aunque no entró en detalles sobre lo que habría ocurrido entre Nacho y ella para que se terminara la relación que comenzó en el famoso reality de Telemundo hace un año, Daniella comentó que le desea lo mejor al actor “en todos los aspectos de su vida” y hasta pidió “disculpas” a las “nachiella” -como de denominan las fans de ese tórrido romance-.

En su comunicado también prometió hacer un en vivo pronto para hablar más sobre la situación, pero sí aseveró que de su boca “jamás saldrá nada negativo” de alguien con quien en su momento fue verdaderamente feliz.

“Son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”, dijo al final de su texto.

Y en otra historia escribió: “Soltera y feliz. Fin del comunicado…”

Captura de pantalla en Instagram: @daniellanavarro

Por el momento, Nacho Casano no ha hecho ningún comentario al respecto, pero la noticia ya está generando reacciones.

