Daniella Navarro por fin rompió el silencio sobre su ‘truene’ con Nacho Casano

Una de las sorpresas más grandes que dejó ‘La Casa de los Famosos 2’ fue el romance protagonizado por Daniella Navarro y Nacho Casano, y aunque por unos meses la relación parecía ir viento en popa, la actriz decidió ponerle fin al romance, dejando al público con muchas interrogantes sobre el motivo.

Todo parece indicar que la famosa está lista para dejar atrás esa etapa de su vida y parte de su proceso incluyó hablar al respecto durante su reciente visita entrevista para el programa ‘En Casa con Telemundo’ junto a Carlos Adyan.

Con la sinceridad que la caracteriza, Daniella Navarro finalmente confesó los motivos que pusieron en jaque su romance con el argentino. Uno de los principales fue la mala relación que tenía con la madre del actor, a quien no dudó en tachar de “manipuladora”.

“Yo no quería a su mamá cerca de mí, no la soporto, es una señora sumamente manipuladora, esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado“, dijo haciendo referencia a la amistad que la madre de Nacho Casano mantiene con Niurka.

Aunado a esto, Navarro listó la distancia como uno de sus peores puntos en contra: “El factor principal fue la distancia, la distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía y como él estaba en México y yo en Miami la razón para que él se viniera era para estar en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida”, sentenció.

Sin embargo, el golpe final llegó cuando salió a la luz del presunto hijo no reconocido de Nacho Casano. Y es que el tema conmovió a la venezolana debido a su situación de madre soltera.

“Cuando salió ese tema a mí me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera y lo que me empezó a poner a pensar es, que siempre lo he dicho, el que no es buen padre con un hijo no es buen padre con nadie y para mí el que no es buen hijo y buen padre no es bueno con nada”, contó a la famosa a Carlos Adyan.

“Él fracturó en mí muchas cosas, fracturó con algunas mentiras, él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también y entonces ya para mí eso sí es una falta de respeto y como yo me estaba portando tan bien Carlos, mira que es difícil, me lastimó”, finalizó.

