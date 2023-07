Nacho Casano y Daniella Navarro se enfrentan en una contundente transmisión en vivo tras su ruptura

Hace unos días Daniella Navarro ofreció una entrevista para hablar sin pelos en la lengua sobre la ruptura de su noviazgo con Nacho Casano, con quien comenzó hace un año una relación dentro de ‘La Casa De Los Famosos 2’, algo que tal vez no agradó mucho al actor y terminaron sacándose sus verdades en un ‘live’ de Instagram.

Aunque ya terminaron, muchos siguen comentando las razones por las que terminaron, pues la venezolana dijo en el programa ‘En casa con Telemundo’ que terminaron porque mientras estuvieron juntos él le mintió en muchos aspectos. Incluso reconoció que el hecho de que el argentino no reconociera a su hijo afectó su relación y ella tampoco soportaba a la madre del actor.

Ante las constantes preguntas del tema que le había hecho su fanaticada, el histrión decidió hacer un en vivo para conversar con ellos un poco.

“Que tú hagas una pregunta, a mí no me obliga a contestártela ni me obliga a hablar de algo que no quiero hablar, ni a darle explicaciones de algo a alguien que no es parte de en la forma en la cual yo siento, quiero y, además, a mi tiempo. Tengo que respetar el tiempo de alguien más”, comenzó diciendo.

Agregó que tal vez todo está muy fresco y él necesita tiempo para sanar y decidir si hablar o no de lo que ocurrió.

“¿No les parece que algunas cosas están demasiado cerca en el tiempo como para empezar ya a hablar de tanto? Hay veces que el dolor y lo que sucede necesita que te tomes un tiempo para poderlo ver más objetivamente. Eso sería muy Nacho y yo soy Nacho”, dijo.

Durante su transmisión Nacho Casano se percató de que la Daniella Navarro estaba conectada mirando lo que estaba diciendo él por lo que no dudó en enviarle una solicitud para habla cara a cara.

Cuando se conectó la actriz, Casano le dijo tranquilo, pero con contundencia: “De mi relación cuando estaba con usted hablamos lo que había que hablar. Ahora que no estamos juntos lo voy a llevar como a mí me parezca, y a mí, mi relación con usted a partir del momento en el que pasó lo que pasó pasa a ser privada. Yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta, el resto adelante”.

La venezolana, que en ese momento se realizaba un tratamiento facial, explicó que ella prefirió hablar para dejarle claro a la audiencia qué ocurrió y evitar cualquier tipo de especulaciones.

“Lo que no podemos permitir es que caigamos es especulaciones porque muchas veces, Nacho, y lo hemos conversado tú y yo siempre, muchas veces cuando nos callamos ciertos comentarios cuando la gente… Yo, por ejemplo, lo he dicho, no solamente en mi batallón, nunca voy a hablar mal de ti y lo he dicho muchas veces y no me quedo callada cuando están haciendo comentarios malsanos referentes a ti”, dijo la exparticipante del reality show de Telemundo.

Sobre por qué aceptó su solicitud para entrar en el en vivo que estaba realizando, la actriz soltó: “Y me conecto justamente porque no quiero dejar nada abierto, a mí no me gusta dejar nada abierto y ni siquiera va contigo, va con tus seguidores, con esa gente que intenta dañar, que quieren especular, que quieren adivinar, simplemente inventar unas versiones. Tú y yo sabemos bien qué pasó. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar”.

