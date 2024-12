Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer año de casados

Matías Novoa y Michelle Renaud se unieron en matrimonio el 10 de diciembre del 2023, y a un año de esta fecha especial, la parejita celebró por todo lo alto con emotivos mensajes en redes sociales y una visita al concierto de Paul McCartney.

Fue a través de redes sociales que la feliz pareja compartió un vistazo a la manera en la que celebraron su primer aniversario de bodas, conmoviendo a más de uno.

La primera en compartir detalles de su celebración fue Michelle Renaud, incluyendo una historia con el ramo de rosas rojas que le llegó, cortesía del histrión de origen chileno. Además, reposteó uno que otro video de su enlace matrimonial a lo largo del día.

Michelle Renaud y Matías Novoa vía Instagram stories. Crédito: Instagram / @michellerenaud | Cortesía

“Un año de casada con este hombre maravilloso”, escribió la mexicana para acompañar la selfie en la que aparece muy sonriente junto a Matías Novoa y su ramo de rosas. “Ha sido la mejor decisión”, añadió al emotivo post.

Sin embargo, este no fue el único detalle del que disfrutaron en pareja, pues horas más tarde, los enamorados se dejó ver desde el concierto del ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, mismo que tuvo lugar en Madrid, España.

El audiovisual que hicieron público desde Instagram capturó el tierno momento en el que cantaban y bailaban al ritmo de los más grandes éxitos del músico.