Con George Gascón se acusaron a 150 agentes de la policía

George Gascón, el fiscal saliente del condado de Los Ángeles, advierte que las nuevas políticas de mano duran que se aplicarán en la impartición de una presunta justicia criminal acabará causando “demasiado daño” a las familias latinas y afroamericanas y se volvería a los tiempos del encarcelamiento masivo de minorías.

Entrevistado en su oficina ya prácticamente vacía, Gascón, de 70 año, reflexionó que su mayor victoria al frente de la fiscalía fue haber podido demostrar que se puede empujar una reforma judicial que sea humanista y al mismo tiempo se proteja la seguridad pública.

Ese humanismo se reflejó en las exoneraciones logradas de al menos 16 individuos que purgaron largas sentencias detrás de las rejas por delitos que nunca cometieron, y que, tras comprobar su inocencia, fueron liberados, entre ellos Daniel Saldana, un hombre que pasó 33 años en una prisión estatal luego de ser condenado injustamente por intento de asesinato en 1990.

“El humanismo es algo que mucha gente piensa que no se puede hacer, e indudablemente esa es parte de la razón por la que yo perdí las elecciones”, dice Gascón, en exclusiva con La Opinión.

“Hubo muchas mentiras y convencieron al público de que yo estaba regalando a los criminales lo que querían, pero la evidencia de la baja del crimen apunta en otra dirección, y creo que, eventualmente la gente no recapacitó”.

Entrevista

¿Cuál fue su peor fracaso?

“No comunicar claramente mi mensaje y lo que estábamos haciendo. Ese fue un reto desde el principio’. No tengo duda que me comuniqué efectivamente, pero si me preguntas si hubiera sido posible comunicarme en esas circunstancias sería difícil saberlo, porque francamente, la gente empezó a creer todas las mentiras que ellos decían [Nathan Hochman].

Abel Soto, exonerado por un crimen que no cometió, se reune con su familia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia



”Tengo mis dudas, porque si miramos al pasado, han sucedido estas cosas, ya sea con la pandemia, las vacunas o la economía, donde se han esparcido mentiras completas sin ningún apoyo”.

¿Teorías de conspiración?

“Sí, exactamente, donde ellos captan la atención del público y el público las acepta como realidades. Entonces la cuestión de si pudiera haber comunicado más, efectivamente o no, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que no pudimos comunicar bien nuestro mensaje”.

¿Su derrota fue también una derrota para la justicia de los latinos y afroamericanos que creyeron en la justicia restaurativa y humanitaria que usted trajo?

“La verdad es que hubo mucha gente de la comunidad latina que votó contra esta idea. Lo interesante es que, como inmigrantes, hemos visto que votaron por Donald Trump. Entonces, la pregunta es ¿Es eso o que quieres para tu propia gente?

“Es una cuestión un poco irónica. Hemos visto que la gente y las familias que se beneficiaron del proceso de justicia humana en el sistema hayan regresado al pasado, y eso los va a impactar negativamente.

“De la misma manera que hemos visto inmigrantes que han votado por Trump y que piensan que ahora están mejor por lo que ya tienen. Están legalizados, pero han dejado atrás a muchos familiares y se olvidaron de los que vendrán después de ellos”

George Gascón, exfiscal del condado de LA. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

¿El dinero compró la elección?

“Sí. Bueno. No se sabe, habría que comprobarlo. El sindicato de los Alguaciles le dio millones de dólares a otros sindicatos de la policía y sindicatos de desarrolladores de bienes y raíces, también dieron mucho dinero.

“Es interesante observar esto, porque nosotros encausamos algunas de estas entidades por prácticas de robo de dinero a la comunidad, y no hay duda de que estas elecciones fueron compradas.

“También, quienes pudieron haber apoyado financieramente las reformas de justicia se retractaron”.

Dentro de las reformas ¿cuántos años de encarcelamiento injusto se evitaron desde 2020 cuando usted fue elegido?

“No lo puedo decir con seguridad, pero un profesor de la Universidad de Stanford calculó que reducimos en promedio entre cuatro y cinco años de encarcelamiento.

“Y si hablamos de que encausamos 100,000 casos al año y que la mitad de ellos acaban en un nivel de encarcelamiento, es decir, unos 40,000 casos, la matemática nos dice que hemos ahorrado 160,000 años de cárcel a las personas. Eso, por si solo puede darte la idea conservadora de cómo se puede aplicar el humanismo en la aplicación de las leyes”.

¿Cuál es el temor más grande que tiene sobre el nuevo liderazgo?

“Lo que me preocupa es que haya más sufrimiento humano y no ayuden a las víctimas necesariamente. Lo que sí va a suceder es que verán sobre todo a jóvenes pobres de la comunidad latina y afroamericana que van a acabar encarcelados a niveles desproporcionados como sucedió antes.

“También creo que se verá a muchos inmigrantes que van a ser deportados. Nosotros creamos mecanismos y condiciones para que las personas no fueran deportadas antes de que sus casos llegaran a nuestras oficinas sobre acuerdos de culpabilidad y ser enjuiciados.

“En esta oficina había muchas personas sin documentos que acaban siendo deportadas sobre delitos por falta de moralidad, como como por ejemplo manejar borracho, lo cual, a nivel federal no son considerados crímenes”.

¿Considera que el condado se dirige de nueva cuenta al encarcelamiento masivo?

“Francamente creo que el sistema de sobre encarcelamiento que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años no se puede mantener indefinidamente porque el sistema social y el económico están rotos”.

“Creo que, por mucho que la gente quiera regresar a los años 80 y 90, será difícil hacerlo. Lo vimos con mis elecciones y con la propuesta 36 que, sabemos va a causar un incremento de encarcelamiento de gente, aún cuando estén usando o tengan pequeñas cantidades de droga para uso personal.

“En este caso, sí habrá pasos atrás que nos van a llevar de nuevo a décadas del pasado, pero creo que no va a durar en los próximos 10 o 15 años, porque el proceso de evolución del sistema judicial es inevitable. Va a demorar un poco más de tiempo, y creo que el modelo de la seguridad pública del siglo XXI no va a ser el modelo del siglo 20”.

¿Cómo es que se han podido investigar a más de 100 agentes del orden, cuando otros exfiscales apenas e investigaron unos cuantos?

“Pudimos encausar a casi 150 oficiales de las fuerzas del orden que cometieron crímenes que van desde manejar bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI) hasta homicidio involuntario; pudimos encausar casos que nunca se habían encausado anteriormente.

“En efecto, la oficina presentó más casos penales derivados de tiroteos en los que participaron agentes de servicio que en el transcurso de los 20 años anteriores combinados durante las administraciones de los exprocuradores Steve Cooley y Jackie Lacey.

“Nosotros presentamos 12 casos penales relacionados con el uso de fuerza irrazonable en servicio contra 19 agentes, y seis casos contra ocho agentes derivados de tiroteos cometidos por oficiales, para un total de 18 casos que involucraron a 27 agentes entre 2021 y 2024”.

En comparación con la administración de Gascón , la administración de Lacey presentó solamente un caso de tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial entre 2012 y 2020 y la administración de Cooley no presentó ninguno entre 2000 y 2012.

De hecho, el fiscal especial de la oficina de Gascón. Lawrence Middleton, acusó formalmente a dos agentes de policía de Torrance, Anthony Chávez y Matthew Concannon por un cargo, cada uno de homicidio voluntario cuando balacearon a Christopher Deandre Mitchell en diciembre de 2018. El caso había sido rechazado por Jackie Lacey.

Esta entrevista fue realizada a unos días de que Gascón entregara el puesto al nuevo titular de la fiscalía del condado de LA.