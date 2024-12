Extécnico de Cruz Azul recuerda su bélica relación con la prensa de México

El director técnico español Francisco Jémez llegó en el torneo Clausura 2017 con las máximas expectativas de hacer caminar al Cruz Azul, pero después de una estancia de 12 meses se fue del fútbol de México con poco éxito y detalles de una áspera relación con el periodismo.

Estos recuerdos podrían pasar como otro más del sinnúmero de técnicos que han pasado por la organización cruzazulina, pero fue el propio Jémez quien se animó a recordar su paso en la Liga MX en el programa deportivo de España El Cafelito en donde expuso que la prensa deportiva es mucho más belicosa y más incisiva que la española.

“Allí (México) la prensa es muy incisiva, muy fuerte, un pasito más adelante que aquí (España). Si no hay polémica como que la noticia no llega. Ellos (prensa) siempre atacaban a los jugadores y yo siempre he entendido que uno de los trabajos del entrenador es defender a tu equipo, a tu gente y a tu club”

Jémez como se recordará siempre estuvo a la defensiva en las conferencias de prensa de Cruz Azul, tratando siempre de dar la cara por los jugadores, generándose siempre enfrentamientos directos con varios representantes de los medios de comunicación.

Inclusive algunas ocasiones dio la impresión de que en algún momento de esas conferencias habría un enfrentamiento directo o físico con algunos reporteros que siempre buscaron un ángulo polémico que cuestionarle, sobre todo por el bajo rendimiento al frente de la Máquina.

El técnico español dirigió en 47 partidos con 17 victorias, 18 empates y solo 12 derrotas, que le terminaron adelantando su salida de Cruz Azul, simplemente porque su carácter y disciplina no fueron muy bien aceptados por el plante de la Máquina Celeste.

Paco expuso también que: “Un técnico siempre debe defender a sus jugadores y por esa razón hubo tanto roce con una prensa que siempre busca la cosa polémica, el detallito para cuestionar y generar polémica.

El famoso chaleco antibalas

Paco Jémez dentro de sus frases célebres en sus enfrentamientos con la prensa de México llegó a decir que a las conferencias tenía que llevar un chaleco antibalas: “”Esta entrevista, por ejemplo, allí no te la hace nadie. Porque allí van buscando todo lo que tenga polémica, ya que si no lo hacen no le entra por los ojos al que se sienta delante de la televisión para verlo”

“Es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Yo cogía el casco, el chaleco antibalas y salía al frente en sala de prensa. Ellos ya lo sabían y por eso se generó lo que se generó. Llegó un momento en el que yo me lo pasaba bomba”, expuso el polémico estratega.

Nada agradable y mucho menos efectivo fue su paso por México del español Paco Jémez en el Cruz Azul. Crédito: Eloy Castillo | Imago7

Jémez en otras ocasiones llegó a decir que jamás podía mostrar debilidad contra el periodismo de México porque si lo hacía se lo comían vivo: “Si quieres defender a tu club, a tus jugadores o a tu afición tienes que ‘partirte la cara’ con esa gente porque si ven que reculas o que dudas te comen por los pies”, declaró respecto a sus múltiples desencuentros con la prensa mexicana.

