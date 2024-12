Lanzan campaña ‘Date Espacio para Pausar’ enfocada en adolescentes

A los 16 años, cuando Britany estaba en la secundaria, comenzó a sufrir de ansiedad.

“No quería comer, no quería salir de la casa. Todo lo que me gustaba, ya no lo quería hacer. Es cuando dije, algo me está pasando”.

Dice que fue su mamá quien habló a la escuela para ver cómo la podían ayudar.

“Me pusieron en unas clases de arte y después fui a hablar con una psicóloga”.

Britany confía que para su madre no fue fácil. No sabía lo que era salud mental, un ataque de ansiedad y que factores estresantes se suman a eso.

“Los papás latinos necesitan más ayuda en español. Sí hay recursos, pero no hay suficiente gente que los promocione. Solo tenemos entre el 5 o 10% de los psicólogos que dan servicios en español”.

A partir de su propia experiencia, emprendió un viaje de aprendizaje no solo para educarse ella misma sino a su familia y compañeros sobre la ayuda que necesitan para su salud mental.

Jóvenes participan en un panel sobre la campaña Take Space to Pause. (Araceli Martínez/La Opinión)

Britany, quien es parte de la organización no lucrativa Healing Hearts, se graduó de la licenciatura y maestría como psicóloga, y quiere ser terapista de niños y adolescentes que experimentan trauma.

Ella como otros jóvenes participó en el diseño de la campaña estatal Tómate un espacio para hacer una pausa (Take Space to Pause), centrada en la salud mental de los adolescentes entre 13 y 17 años; lanzada por la Oficina de Equidad en la Salud del Departamento de Salud Pública de California como parte de la Children and Youth Behavioral Health Initiative, y en alianza con organizaciones comunitarias.

La meta es reducir el estigma alrededor de la salud mental, educar a los jóvenes sobre cómo ocurren los puntos críticos y aumentar los comportamientos positivos de búsqueda de ayuda.

“La presión de la escuela, manejar la vida como hija de inmigrantes, aplicar para la universidad y hacerlo todo sola sin ninguna ayuda, se empezó a manifestar cuando quería ir al colegio”.

Ana Bolaños, subdirectora de la Oficina de Equidad en la Salud del Departamento de Salud Pública de California dice que la campaña es parte del plan del gobernador que invierte millones de dólares para transformar el sistema de salud mental para niños y jóvenes, porque no hay suficientes programas y terapeutas.

“Es una campaña educativa para decirle a los jóvenes, no están solos, hay recursos, toma tiempo para calmarte y seguir adelante, y reconocer cómo te estás sintiendo”.

Britany de Healing Arts habla de su propia experiencia con la ansiedad.(Araceli Martínez/La Opinión)

La campaña – dice Bolaños – repartió becas a 28 organizaciones comunitarias enfocadas en diferentes grupos de la comunidad, incluyendo a los latinos.

“A los padres les pedimos que hablen con sus hijos, cuando vean que su hijo o hija se ve diferente o más callada, platiquen con ellos, no ignoren los síntomas”.

Y recomienda visitar el sitio Taketimetopause.org. donde encontrarán muchos recursos de ayuda y pueden hacer su plan.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) llevó a cabo en Los Ángeles, un panel de discusión dirigido por jóvenes y una feria de autocuidado para lanzar la nueva campaña estatal Take Space to Pause creada para adolescentes y por adolescentes.

El doctor Sohil Sudi, director de la Iniciativa de Salud del Comportamiento de Jóvenes y Niños, dice que realmente necesitamos apoyar a los muchachos de manera más equitativa y auténtica.

“Como pediatra puedo decir que nunca ha sido más difícil ser niño como en esta época. La cantidad de información que les aventamos en sus pantallas cada día y cada segundo, es intensa”.

Pero también dice que nunca había visto a los jóvenes tan fuertes, profundos, inteligentes y compasivos.

“El mensaje de la campaña, es que si sientes que la tensión está creciendo, está bien tomar un momento para ver qué pasa contigo y conectarte con la gente y los recursos”.

Durante el panel, los jóvenes participantes exploraron la importancia de la salud mental y cómo afecta a los jóvenes.

Max del Laboratorio Colaborativo Juvenil del Departamento de Salud Pública, dice que ha tenido la suerte de encontrar espacios para comunicar sus problemas y expresar lo que necesita y cuándo lo necesita.

“Sé que muchas personas no tienen la suerte de tener esos espacios. Por eso creo que educar a los jóvenes sobre temas como este es tan importante para que reconozcan cuando necesitan tomar medidas afirmativas para hacer cambios en su salud mental y tomar el control”.

Afirma que definitivamente hay muchos estigmas en relación con la salud mental, especialmente en relación con uno mismo.

“Siento que definitivamente hemos abierto un gran diálogo en los últimos años para hablar sobre la salud mental, pero creo que las personas se presionan a sí mismas y no quieren buscar esos recursos porque no quieran parecer débiles”.

Hace ver que en su comunidad, ha visto que otros hombres jóvenes y él mismo tienen esta mentalidad en la que no quieren buscar los recursos que necesitan, porque eso los hace parecer débiles.

“Entonces, siento que hay muchos estigmas que las personas se infligen a sí mismas, y se trata de educarse y saber qué podemos hacer para detenerlos”.

Britany dice que a ella le ayudó a superar la ansiedad, explorar cosas creativas y coser.

“Realmente me ayuda a despejar mi mente. Cuando coso, siento que estoy completamente inmersa. Puedo dejar de pensar en la escuela y centrarme en todas las otras cosas que me preocupan. Esto me ayuda a aliviar el estrés”.

Y agrega que tomar fotografías y videos, realmente también le fue muy beneficioso.

¿Por qué campañas como Take Place to Pause son importantes?

Mackenzie, otra joven del CDPH Youth CoLab, dijo que cuando tenía 14 años, comenzó a tener síntomas de depresión y no estaba segura de con quién hablar.

“Fui a ver un consejero de la secundaria. Por supuesto, no me dieron los recursos que necesitaba, y lo que quería era apoyo y confort. Terminé buscando psicólogos, psiquiatras”.

Dice que campañas como Take Space to Pause son extremadamente importantes, porque están tratando de prevenir que llegues al límite.

“La sociedad en la que vivimos actualmente está muy estigmatizada por la salud mental. Yo diría que la campaña Take Space to Pause está ahí para educar, involucrar, motivar y proteger la salud de nuestros jóvenes”.

Agrega que es la mejor manera para apoyarse unos a otros, apoyar a las familias y a la comunidad en general.

“La juventud necesita tener poder y controlar sus pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos, y crear habilidades para enfrentar las situaciones”.

Eve, otra joven del CDPH Youth CoLab, dice que en California se han dado cuenta de la necesidad de romper el estigma y la importancia de la salud mental.

“En todos los espacios que sirvo, me aseguro de hablar de mi salud mental y crear una cultura allá afuera. La campaña Take Space to Pause está motivando a otros a hacerlo”.

Recomienda la aplicación Soluna para encontrar a profesionales de la salud mental que no te va a juzgar cuando le digas todos tus problemas.

“Es para personas de 13 a 25 años, y solo te pones en el speaker y dices, ‘¿me estás escuchando?’”.

Otra aplicación de salud mental que recomendaron durante el panel, es Bench que aporta una lista de cosas para cuidarse a sí mismo cuando las personas están pasando por un episodio de depresión, y puede ser para cualquiera.

Madeline de Little Tokyo Service Center dice que recién organizó un evento en su escuela, que hizo que cientos de estudiantes se sintieran más cómodos para hablar de la salud mental y el suicidio.

“La prevención del suicidio es extremadamente importante para nuestra juventud porque cuando empiezan a hablar, alguien va a escucharte”.

Los datos muestran que las tasas de problemas de salud mental en los adolescentes están aumentando a un ritmo alarmante, afectando desproporcionadamente a poblaciones como los negros y afroamericanos, los asiáticos y los isleños del Pacífico, los latinos, los nativos americanos y los LGBTQ, lo que hace que el acceso equitativo a los recursos de salud mental sea una prioridad de salud crítica para los californianos.