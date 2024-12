Tyson Fury niega derrota y dice que Usyk recibió regalo de Navidad de los jueces

Tyson Fury cree que ganó la revancha y dijo que Oleksandr Usyk recibió un regalo de Navidad de los jueces después de haber admitido que perdió ante el mejor hombre el pasado fin de semana en el Riad, Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Fury aseguró que estaba por encima de Usyk en las tarjetas por tres rounds y lamentó no haber podido conseguir el nocaut para no dejarle la decisión a los jueces.

“Sí, estaba bastante confiado. Pensé que había ganado esa pelea. Pensé que había ganado ambas peleas, pero ahora tengo dos derrotas en mi récord. De nuevo, siempre creeré hasta el día que muera que gané esa pelea. Estuve al frente toda la noche, conectando golpes de cuerpo y de cabeza. Frank (Warren) me tenía tres o cuatro rounds arriba. La mayoría de la gente me tenía al menos dos”, dijo.

Oleksandr Usyk dominó a Tyson Fury la mayor parte de la pelea. Crédito: Frank Augstein | AP

“Siempre me siento un poco mal por eso. No un poco. En realidad, mucho. Cuando no consigues el nocaut, esto es lo que pasa. No puedes garantizar una victoria. Creo que recibió un pequeño regalo de Navidad de esos jueces. No tengo ninguna duda de que gané la pelea”, añadió.

En la revancha, Tyson Fury aprovechó que llegó con 55 libras por encima para dominar los primeros asaltos, pero Oleksandr Usyk fue descifrando el juego de su rival y comenzó a marcar el ritmo de la pelea.

El ucraniano fue más preciso con sus puños que el británico en el combate y al final los jueces le dieran la victoria por decisión unánime en las tarjetas (116-112). Según estadísticas de DAZN, Usyk conectó 179 golpes por 144 de Fury.

Tras su segundo revés en su carrera, The Gipsy King ahora podría buscar una pelea con Anthony Joshua para intentar volver a la senda del triunfo, según indicó el promotor Eddie Hearn. En cambio, Usyk aceptó el reto del campeón Daniel Dubois -a quien ya venció- para unificar los títulos de peso pesado.

Oleksandr Usyk retuvo su campeonato unificado de peso pesado. Crédito: Frank Augstein | AP

Por su parte, Tyson Fury, de 36 años, cayó derrotado nuevamente ante el ucraniano en la revancha. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, dos reveses y un empate como profesional.

Oleksandr Usyk, de 37 años, retuvo su campeonato unificado tras dominar a Fury otra vez en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

