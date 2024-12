Heredera de Rosita Pelayo podría perder la casa que le dejó la actriz y estaba llena de deudas

El pasado 16 de diciembre se conmemoró el primer aniversario luctuoso de la actriz Rosita Pelayo, quien falleció a los 64 años dejando un profundo dolor en sus familiares y en sus seguidores.

Hoy, a poco más de un año de su deceso, salieron a la luz las condiciones en las que se encuentra la casa que le heredó a Herminia Gómez, una de sus empleadas, quien estuvo a su lado en todo momento, por lo que la quiso retribuir por sus años de trabajo y mucha dedicación.

A pesar de sus buenas intenciones, Rosita le dejó a su empleada una casa plagada de deudas, pues no pagó impuestos por años, por lo que, en el peor de los casos, Herminia podría llegar a perder el techo que le dejó su patrona.

“Rosita dejó de pagar impuestos por 3 años y necesito asegurarme de que se cubran. En el peor de los escenarios, Hacienda podría embargar la casa”, compartió Rosa Elvira Vargas, prima de la actriz.

A pesar del tremendo aprieto en el que está la heredera, la familia de Rosita Pelayo está en la mejor disposición de ayudarla, pues saben perfectamente todo lo que hizo Herminia por la afamada actriz.

“Rosita pidió que su casa fuera para Herminia. Un día le dijimos: ‘Necesitas protegerla’. Lo que buscábamos en ese momento era que mi prima hiciera un testamento”, compartió su prima.

Hasta el momento la casa sigue a nombre de la fallecida actriz, pues hacer el cambio de propietario es muy costoso y lo que menos se tiene ahora son recursos, por lo que esperarán un mejor momento para que la casa pase oficialmente al nombre de la heredera.

“Herminia es legalmente propietaria. El problema es el cambio de nombre (de las escrituras). Si ella lo llegara a realizar, para Hacienda estaría adquiriendo una propiedad y debería pagar un porcentaje del valor del inmueble. Que no tenga esos documentos a su nombre es por tema de dinero, es costoso”, compartió.

La revista TVNotas también conversó con Herminia, quien aseguró que no ha pensado qué hacer con la casa, pues aún no tiene cabeza para eso, ni tampoco se ha sentado a platicar con su familia al respecto.

“Para serles sincera, no tengo idea de cómo vaya el proceso de la casa. Yo solo me dejo guiar. No sé qué haré con la casa. Primero me quiero esperar a que todo salga bien. Después platicaré con mi familia y tomaré la decisión de venderla, quedármela o rentarla”, compartió ante el dilema que enfrenta por las deudas que tiene el inmueble que heredó.

