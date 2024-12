Martha Debayle causa polémica con la excéntrica decoración de su casa por Navidad

La presentadora mexicana Martha Debayle, de 57 años, causó tremendo revuelo en las redes sociales por la decoración de su casa por Navidad y es que, fiel a su costumbre, se salió de lo convencional y decoró su casa con un árbol atípico y muy excéntrico.

Por medio de diversos materiales, que compartió en sus redes sociales, Debayle señaló que su árbol de este año está inspirado en un Tinsel Tree nacido 1600, por lo que a toda su decoración buscó darle un toque antiguo.

Fue así que no recurrió a las tradicionales esferas o a los muñequitos navideños, sino que su decoración constó de diversos hilos plateados que tienen como objetivo reflejar la luz de las velas que en el pasado eran colgadas en los árboles.

“Este estilo de árbol se llama ‘Tinsel Tree’ y nació originalmente en Nuremberg, Alemania, en los 1600. Los hilos plateados eran originalmente de plata y se colgaban para reflejar la luz de las velas de verdad que le colgaban al árbol”, compartió la también escritora.

A continuación detalló que este, quizá, sea el árbol más complicado que le ha tocado decorar, pero se sintió satisfecha con cada minuto que le dedicó.

“Probablemente el árbol más complicado que he hecho, no solo por la complejidad de colgar 42,000 hilos plateados, sino que también tuvimos que meterle ramas adicionales a lo largo de todo el árbol, no solo para quitarle la forma natural de cono, sino para tener ramas más largas que permitieran darle ese efecto colgante a los hilos plateados”, compartió.

A pesar de que ella se mostró más que satisfecha con el resultado, su decoración no fue del agrado de muchos y así se lo hicieron saber en la zona de comentarios, al decirle que no saben qué intentó con su decoración.

“¿Dónde está el árbol?”, “Un árbol que salió de Narnia”, “Perdón, pero parecen telarañas”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido su decoración, mientras que otros tantos le aseguraron que su árbol se parecía al ‘Cousin Itt’ de la ‘Addams Family’.

El árbol fue colocado justo a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso y a lado de la puerta de acceso, por lo que es lo primero que se ve al entrar.

