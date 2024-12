Carolina Sandoval confiesa, entre lágrimas, que pronto se irá de la casa de sus sueños

Carolina Sandoval, también conocida como ‘La Venenosa’, recurrió a sus redes sociales para lanzar el que, asegura, será el último material en el que hable sobre Nick Hernández, su ex.

En su video, con duración de casi 27 minutos, la panelista de ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, habló de muchísimos temas, incluido, el relacionada la casa de sus sueños, la cual actualmente está a la venta, pero siguen sin encontrar a alguien interesado en adquirirla.

El inmueble, que sigue siendo habitado por el ella, forma parte del pasado que quiere borrar, por lo que ya dejó en claro que, se venda o no se venda, ella ya no vivirá mucho más tiempo en el lugar, pues considera que no es sano, pues fue en ese lugar donde Nick, el papá de la pequeña Amalia Victoria, lanzó el live que detonó la guerra de dimes y diretes.

“Aquí no importan los bienes materiales. Yo cada día de estos días me estoy despidiendo de esta casa porque, se venda o no se venda, yo tengo que salir de aquí”, se le oye decir en un fragmento del video que grabó desde la bañera.

Aseguró que su inminente mudanza no es por un capricho o por un arranque, sino con el fin de cuidar su salud mental.

“Por salud mental yo tengo que irme de estos espacios porque estos espacios los construí yo. Me deje o no me dejar sacar a la niña del país para que ella tenga las vacaciones que merece, no importa. Amala Victoria va a crecer, Amalia Victoria es una niña feliz que tiene un papá y una mamá que la aman y eso no va a cambiar”, dijo ‘La Venenosa’ en su video.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos sitios especializados en la venta de bienes raíces, su aún residencia fue construida en 1973 y cuenta con una extensión de 3,318 pies cuadrados.

Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.36 acres, goza de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina estilo resort con su respectiva zona de spa, área de juegos infantiles, jardín budista, entre otras amenidades.

Actualmente está anunciada en $1.29 millones de dólares, una cifra muy inferior a los $1.6 millones de dólares que pretendieron cuando la lanzaron a la venta hace algunos meses.

