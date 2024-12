Kim Kardashian roba suspiros con impresionante vestido de cuero rojo que resalta su derrière

La socialité estadounidense Kim Kardashian está acostumbrada a atraer la atención por sus pronunciados escotes o ropa muy ceñida que resalta cada curva de su cuerpo y en una reciente cena prenavideña no fue la excepción al lucir un ajustado vestido de cuero color rojo que resaltó su derrière y robó no solo las miradas, sino también suspiros de los caballeros.

Kim Kardashian compartió recientemente una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde luce un entallado vestido de cuero rojo, que resalta su torneada figura y un pronunciado escote.

La socialité de 44 años acudió a una cena en el restaurante mexicano Casa Vega, en Sherman Oaks, en el estado de California, donde se reunió con su hermana Khloé y su mamá Kris Jenner.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians presume sus curvas con el ceñido vestido de cuero que tiene como detalles en la parte central que aparenta estar unido con una larga agujeta.

Kim Kardashian presume su trasero con singular foto

Y no solo eso, la socialité presume su derrière, parte de su cuerpo que la ha caracterizado y de la cual parece sentirse muy orgullosa.

Su cabellera de color negro cae sobre sus hombres y un flequillo tapa parte de uno de sus ojos. Kim posa muy sensual para la cámara y ha llamado la atención de sus seguidores que no han dejado de mandarle una serie de elogios.

Las imágenes llevan casi 2 millones de me gusta, lo que demuestra la popularidad que tiene la socialité en Instagram, donde cuenta con

“Eres impresionante WOW. Hermosa como siempre. Lindo angelito. Felices fiestas reina”, son algunos de los mensajes que le han enviado sus seguidores.

Con su peculiar sentido del humor, compartió una foto donde le colocan una copa en su trasero, simulando que es demasiado grande para sostenerla.

En una foto aparece con su hermana Khloé y su mamá Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner.

A Kim le encanta compartir con sus 359 millones de seguidores fotos presumiendo su curvilíneo cuerpo, ya sea con prendas ajustadas, con transparencias o bien con poca ropa, las cuales de inmediato generan miles y hasta millones de me gusta.

