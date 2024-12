Matt Gaetz buscaría contender por el escaño que dejará vacante Marco Rubio en el Senado

El excongresista republicano que renunció al ofrecimiento de Donald Trump de convertirse en fiscal general y quien aseguraba deseaba mantenerse alejado de la política, ahora reconoce su interés por buscar el escaño vacante de Marco Rubio en el Senado.

A finales del mes pasado, tras reavivarse una investigación que pesaba en contra de Matthew Louis Gaetz II donde presuntamente se le acreditaba haber sostenido una relación íntima con una menor de edad y también el uso de drogas, el político de 42 años declinó al ofrecimiento de Trump cuando estaba a punto de publicarse un informe del Comité de Ética de la Cámara sobre dicho asunto.

Sin embargo, él sostenía que abandonaba su designación al que no tener suficiente apoyo en el Senado para su confirmación.

Sobre los señalamientos en su contra, el conservador negaba cualquier irregularidad, pero al revelarse el informe se confirmaron las especulaciones sobre su conducta inapropiada.

“El Comité concluyó que había evidencia sustancial de que el Representante Gaetz violó las Reglas de la Cámara, las leyes estatales y federales y otras normas de conducta que prohíben la prostitución, la violación legal, el uso de drogas ilícitas, la aceptación de regalos inadmisibles, la provisión de favores y privilegios especiales y la obstrucción del Congreso”, indica parte del texto.

Matt Gaetz deberá responder pronto ante las graves revelaciones publicadas sobre su persona en un informe del Comité de Ética de la Cámara. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Días antes, mediante de una publicación en redes sociales, Ginger Gaetz, y el sitio web de la cadena de televisión One America News Network (OAN), anunciaron que el político de Florida debutará en la industria del entretenimiento con un programa de televisión llamado “The Matt Gaetz Show”, el cual comenzará a transmitirse en enero.

Asimismo, durante el AmericaFest de Turning Point USA, evento celebrado recientemente en Arizona, Matt Gaetz volvió a sorprender al aceptar estar interesado en postularse al escaño en el primer distrito del Congreso de Florida que dejará vacante Marco Rubio al convertirse en secretario de Estado.

“Mis compatriotas floridanos me han pedido que eche un vistazo a la mansión del gobernador en Tallahassee, tal vez a un fiscal especial para investigar el tráfico de información privilegiada de mis antiguos colegas en el Congreso.

Parece que no he tenido suficiente apoyo en el Senado de los Estados Unidos. Tal vez me presente para ocupar el escaño vacante de Marco Rubio en el Senado de los Estados Unidos y me una a algunas de esas personas”, expresó.

