‘Piojo’ Herrera se sorprendió por el título de Efraín Juárez: “No le veía dotes como DT”

Efraín Juárez acaba de conseguir un logro histórico como el primer DT mexicano en conseguir el doblete en Colombia, además de ser el tercer entrenador en obtenerlo.

El domingo pasado ganó con Atlético Nacional la final de liga y días antes hizo lo propio en la final de Copa, por lo que en solo cuatro meses a cargo de los “Verdolagas” se consagró como director técnico.

Ante este hecho, Miguel Herrera, quien lo dirigió entre el 2012 y el 2013 cuando el doble monarca en Colombia jugaba en el América y fueron campeones juntos, aceptó que no le veía potencial como entrenador, quizá como directivo sí, pero no en el banquillo; pese a esto, dijo estar contento por él.

“Sinceramente no le veía dotes como técnico. Si el tipo se ve muy preparado, se ve con mucho entusiasmo, a lo mejor lo veía con un dote para ser directivo, pero bueno, me da muchísimo gusto que Efra consiga los logros que tiene”, aseguró el “Piojo” en Fox Sports, donde colabora como analista.

Herrera lo calificó de “exitosísimo” y también destacó a su equipo, ya que está consciente de que ningún entrenador es campeón si no cuenta con el talento y el esfuerzo colectivo de todos los integrantes.

“Realmente no sé qué virtudes le puedo ver a Efra, la verdad no lo he visto trabajar mucho, pero a la distancia se ve que tiene un buen grupo, se ve que tiene buena llegada con los muchachos, su equipo tiene una buena idea de juego, habrá que esperar un torneo más para ver cómo se va definiendo su estilo y su idea. Hoy en día, exitosísimo”.

Ahora Efraín Juárez está frente a un reto mayor, ya que obtuvo un puesto en la Copa Libertadores 2025 para el Atlético Nacional, rompiendo así con una sequía de entrenadores aztecas en el torneo, ya que el último que participó en el torneo de Conmebol fue Guillermo Vázquez, con Pumas en el 2016, cuando fueron eliminados en cuartos de final tras perder en penales contra el Independiente del Valle de Ecuador.

