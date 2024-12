En la Premier League toman advertencia de Raúl Jiménez

La Premier League no se detendrá y este 26 de diciembre se jugará un duelo entre el Chelsea y el Fulham. Desde el conjunto Blue advierten la peligrosidad de Raúl Jiménez, delantero mexicano que lidera al equipo visitante.

Chelsea y Fulham jugarán por la jornada 18 de la Premier League. El Chelsea es segundo en la tabla de posiciones y el Fulham ocupa el noveno puesto.

En una entrevista para Fox Sports, Robert Sánchez y Marc Cucurella no se sonrojaron al momento de hablar de las fortalezas del Fulham. Estos dos jugadores resaltaron las capacidades de Raúl Jiménez, principal atacante del conjunto visitante.

“Es un delantero que sabes que, si está en su día, te va a traer problemas. Yo como portero, atento, porque hace un movimiento muy bueno atrás del defensa y bueno, ya sabes, un goleador, un killer y siempre mete muchos goles. A mí como portero, estar atento y Cucu no dejarlo pasar, para que no me tire”, dijo el arquero del Chelsea.

En este sentido, Marc Cucurella agregó que el delantero de la selección mexicana es un jugador pesado, fuerte y con buenos movimientos dentro del campo. La defensa del Chelsea tendrá plena atención en el atacante de México.

Los números de Raúl Jiménez

Luego de un par de años sin poder mantener un buen nivel, Raúl Jiménez retoma poco a poco su ritmo goleador. El atacante de 33 años acumula 19 partidos en esta temporada. Durante esta cantidad de encuentros, el exatacante de las Águilas del América acumula 6 goles y 2 asistencias.

Raúl Jiménez finaliza su contrato con el Fulham en junio de 2025. Sin embargo, de él depende una extensión de un año más de contrato. Para ello, el mexicano tiene que seguir siendo protagonista y aparecer en duelos de alta exigencia como el de este miércoles contra el Chelsea.

Sigue leyendo:

– Raúl Jiménez agradecido con su 2024: “Volví a mi mejor versión”

– Luis Díaz se rinde ante el trabajo de Efraín Juárez

– La Chivas de Guadalajara buscan dar un golpe sobre la mesa con un fichaje

– ¿Qué le pasó a Chicharito en las Chivas?