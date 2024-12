Carolina Sandoval acusó a Nick Hernández de haberla amenazado en plena Navidad 

Carolina Sandoval recurrió a sus redes sociales para compartir los momentos de angustia que vivió en plena Navidad luego de recibir un par de mensajes por parte de su ex pareja, Nick Hernández. De acuerdo con la comunicadora, el empresario la amenazó con recurrir a la vía legal por presuntamente no poder convivir con su hija Amalia Victoria.

En una publicación colocada desde su cuenta de Instagram, la denominada ‘Venenosa’ contó que el descontento de Nick Hernández fue que viajó junto a la pequeña a otra ciudad para festejar la Navidad y no le notificó, señalamiento que negó de forma contundente.

“Él supuestamente está yendo a la policía a poner una denuncia porque no sabe donde está su hija“, contó a sus fanáticos en redes sociales. Asimismo, explicó que si bien se trasladó a otro sitio para celebrar en compañía de su familia, el padre de su hija fue notificado al respecto.

Carolina Sandoval habla sobre el comportamiento de Nick Hernández: “Que Dios lo perdone”

“El papá de mi hija está haciendo un show en donde está involucrando a mi familia“, sentenció la famosa. “Hoy es Navidad, aquí nadie le está impidiendo ver a la niña. Mi vida es muy pública, si yo me estuviera escondiendo no estuviera poniendo videos de que me voy en un avión, de que estamos viniendo a Boston“.

Carolina Sandoval reprobó el hecho de que su ex esposo involucrara a su mamá en dicha disputa: “Mi mamá está muy nerviosa, mi hermana, mi familia está nerviosa (…) Yo no estoy escondida”, expresó molesta.

Nick Hernández se vuelve a manifestar tras la separación de Carolina Sandoval

“Si él está yendo a la policía, como la foto que mandó amenazándome, al teléfono de mi mamá, mandándole unos mensajes a mi mamá bastante fuertes que ella de 78 años no tenía que estar involucrándose en esto“, añadió la también influencer.

Para finalizar, lamentó que Nick Hernández haya decidido que su separación haya escalado a un punto en el que su hija quede en el medio de la situación, pues su bienestar debería ser su prioridad.

“Un divorcio es una cosa súper básica. Cuando hay niños de por medio lo único que hay es que conciliar el tema de las vacaciones, de los gastos. Yo lo único que quiero es que Amalia Victoria tenga una historia bonita de una Navidad un poco diferente“, detalló la presentadora de televisión.