Chiquibaby se despide del 2024 con un emotivo mensaje

A solo unos días de darle la bienvenida al 2025, la conductora Stephanie Himonidis decidió rendirle un último tributo al año que se despide, haciendo una sentida reflexión que conmovió a sus seguidores. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente con MezcalTV, la presentadora de “Siéntese quien pueda” contó cuáles son sus planes para cerrar el año, destacando que se encargará de cumplir la última voluntad de su madre antes de morir.

“Para fin de año va a ser un un momento muy especial porque voy a viajar a México para esparcir las cenizas de mi mamá. Así que era un deseo que ella quería, que esparciéramos sus cenizas junto a mi padre en una zona que se llama Los Arcos, en Puerto Vallarta, Jalisco”, detalló la famosa.

Asimismo, contó que en este especial momento solo serán partícipes sus seres queridos más cercanos: “Va a ser un momento de familia, un momento muy privado, muy emotivo; pero bueno, eso es como culminaremos ese ciclo en este fin de año del 2024“, indicó.

A pesar de la reciente pérdida de su madre y lo difícil que ha sido navegar su proceso de luto, Chiquibaby aseguró que hoy se siente lista para pasar la página y dar la bienvenida a un nuevo año.

“Estoy pasando por un proceso, un proceso difícil pero el trabajo, haciendo lo que me apasiona, rodeada de gente que quiero mucho, me ha permitido mantenerme ocupada. Siento que no he cerrado el ciclo, me falta llorar mucho, pero yo creo que el tiempo me lo dirá, Han sido días muy difíciles“, señaló a People en Español.