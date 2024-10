Fallece mamá de Chiquibaby; así reaccionaron los famosos

La conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida debido al fallecimiento de su madre, la señora María del Socorro Himonidis.

Fue a través de redes sociales que la presentadora del programa “¡Siéntese quien pueda!” dio a conocer la noticia con sus seguidores junto a un sentido mensaje que conmovió a más de uno.

“Con profundo dolor les comparto que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre“, escribió Chiquibaby dentro de su post.

La famosa honró la memoria de su madre al incluir varias imágenes junto a ella y resaltar sus cualidades dentro de su mensaje: “‘Mamá Coco’, como la llamaban sus nietos, era una mujer alegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos”, recordó con nostalgia.

“Nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y, lo más importante que nunca olvidaremos, de dónde veníamos”, añadió Stephanie Himonidis. “Estoy devastada, en ‘shock’ y llena de mucha tristeza (…) ¡Vuela alto, ‘Coco’, dale un fuerte abrazo a papá Peter y descansa en paz! ¡Te amaremos siempre!”, concluyó.

Famosos envían sus condolencias a Chiquibaby

No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran de muestras de cariño por parte de los fanáticos de la comunicadora, así como de decenas de famosos que comparten su dolor por la partida de María del Socorro Himonidis.

Una de las primeras artistas en emitir sus condolencias fue la amiga y compañera de Chiquibaby, la también actriz Adamari López: “‘Mamá Coco’ era especial, la recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida. Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz”, escribió.

Asimismo, Francisca de “Despierta América” se sumo a la ola de cariño en honor a Himonidis y su familia: “Lo lamento mucho, Chiquibaby. Te acompaño en tus sentimientos. Un fuerte abrazo”, se lee en la red.