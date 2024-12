Dulce y Lucía Méndez: ¿Por qué terminó su amistad?

A solo unas horas de haberse dado a conocer la noticia del fallecimiento de la cantante Dulce, cada vez son más los momentos de su trayectoria que el público ha traído de vuelta a la superficie. Uno de los más sonados ha sido la acalorada pelea que protagonizó junto a Lucía Méndez y que terminó por fracturar su larga amistad. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de redes sociales ha resurgido un clip del momento exacto en el que trasciende el desacuerdo entre ambas famosas, quienes se encontraban en compañía de Olivan Collins y Lorena Herrera, en uno de los episodios del reality “Siempre Reinas”.

En el audiovisual se ver a la intérprete Dulce reclamando a Lucía Méndez por un mensaje que llegó a sus manos a través del vidente Jorge Flores. En él, la denominada ‘Diva de México’ habría emitido comentarios despectivos contra ella.

Se nos fue la voz de mexico, ya bien a gusto desocupada de este mundo cruel mi Dulce 🖤.



Mi única preocupación es ¿quien se va a pelear con lucia mendez en siempre reinas 3? 🥹 pic.twitter.com/Wlf9INiBxf — 𝒊𝒗𝒂𝒏 (@ivanylosdinos2) December 25, 2024

“Estoy muy desilucionada, muy triste, por una cosa que me enseñó Jorge Flores. Me dijo: ‘No puede ser que Lucia hable así de ti y que tú hables bien de ella'”, declaró la fallecida artista en su momento. Además, durante la discusión, Dulce lamentó que Lucía Méndez se refiriera a ella con el termino “Hija de p*ta”.

Por su parte, Méndez desestimó este hecho y a pesar de la petición de la cantante, se negó a seguir profundizando en el tema: “A mí no me interesa estar discutiendo contigo, porque a mí no me pareció que le estuvieras enseñando el Whatsapp a la gente”, dijo la famosa.

Lucía Méndez lamenta la muerte de Dulce

Sin importar las diferencias que protagonizaron en su momento, la cantante Lucía Méndez recurrió a sus redes sociales para darle un último adiós a Dulce y honrar el legado musical que dejó.

“Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su espíritu y su memoria vivirán por siempre en mí, en sus seres amados y en su público que siempre la apoyó hasta el final. Descansa en paz, te extrañaremos siempre, se qué un día nos volveremos a encontrar. Tu música y gran voz, vivirán por siempre en el corazón de todos“, escribió en el post.