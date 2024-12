Eddie Hearn cree que revancha de Usyk y Fury fue un empate

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, cree que la revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury -que ganó el ucraniano por decisión unánime de los jueces– debió haber terminado en un empate.

En una entrevista a Boxing King Media, Hearn expresó que la pelea entre Usyk y Fury fue una partida de ajedrez y que hubo muchos rounds cerrados que pudieron ser para cualquiera de los dos.

“Pensé que era un empate. Pensé que era muy difícil dividirlos. Miro la reacción y la mayoría de la gente cree que Usyk ganará la pelea, supongo. Lo que diré es que tres jueces puntuaron igual, y me gusta cuando eso sucede porque a veces vemos mucha variación en las tarjetas de puntuación. En mi caso, pensé que hubo tantos rounds cerrados que fue realmente difícil dividirlos”, dijo.

Tyson Fury cree que debería haber ganado la revancha ante Usyk. Crédito: Frank Augstein | AP

“Creo que se concentró más. No creo que (Fury) se desconectara durante la pelea. Supongo que es el ritmo de trabajo de Usyk. Lanzó muchos golpes. Realmente no creo que haya conectado nada importante. Creo que Fury conectó un par de golpes decentes y un buen trabajo corporal. Sigo pensando que Fury debería haber hecho más. No fue la mejor pelea del mundo. Fue un poco como una partida de ajedrez”, agregó.

Tyson Fury y su promotor Frank Warren tampoco estuvieron de acuerdo con los jueces y creen que el británico ganó la pelea por tres o cuatro rounds.

En la revancha, Fury aprovechó que llegó con 55 libras por encima para dominar los primeros asaltos, pero Oleksandr Usyk fue descifrando el juego de su rival y comenzó a marcar el ritmo de la pelea.

El ucraniano fue más preciso con sus puños que el británico en el combate y al final los jueces le dieran la victoria por decisión unánime en las tarjetas (116-112). Según estadísticas de DAZN, Usyk conectó 179 golpes por 144 de Fury.

Tras el segundo revés en su carrera, The Gipsy King tampoco estuvo de acuerdo con el resultado y ahora podría buscar una pelea con Anthony Joshua para intentar volver a la senda del triunfo, según indicó el promotor Eddie Hearn.

Oleksandr Usyk retuvo su campeonato unificado de peso pesado. Crédito: Frank Augstein | AP

Tyson Fury, de 36 años, cayó derrotado nuevamente ante el ucraniano en la revancha. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, dos reveses y un empate como profesional.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, retuvo su campeonato unificado tras dominar a Fury otra vez en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

