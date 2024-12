Gala Montes confiesa que tiene una relación abierta con su manager

Gala Montes usó su cuenta de Instagram para aclarar su situación sentimental, primero desmintió el ‘Garime’ y segundo confirmó su relación con su manager Icho Van.

En un vivo le explicó a sus fans que el shippeo con Karime Pindter no era real y que ella compartía las imágenes en las redes sociales en solidaridad y agradecimiento con sus fans.

Dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’, surgió una fuerte química entre ambas y eso generó que en Internet comenzaran a hacer videos de las dos, usando canciones románticas, esto es conocido como shippeo.

Sin embargo, Montes contó que se vio en la necesidad de desmentir el rumor debido a la intensidad de los fans y aseguró que tiene una relación “de mucho tiempo” con Icho Van, pero que también “anda” con otras personas, ya que tienen una relación abierta.

“Sí, sí ando con el Icho y con más personas. Icho llevamos juntos mucho tiempo. Yo no había querido decir nada porque no quería que pasara esto. A mí no me gusta que se metan con mi gente”, sostuvo.

Más adelante, aclaró que tienen el permiso de salir con otras personas. “Icho y yo tenemos una relación abierta y desde hace mucho, entonces, sí estoy aquí, estoy con el Icho, es mi mánager, sí es, pero antes que todo eso, es mi cómplice, es mi amigo, el amor de mi vida”.

Gala Montes en ‘La Casa de los Famosos’

La popularidad de Gala Montes aumentó durante ‘La Casa de los Famosos México 2’. Su carácter y carisma la posicionaron como una de las favoritas y llegó al tercer lugar. Dentro del reality habló de su bisexualidad y de su relación con su madre.

Ojala y ya dejen de funar a las dos ahora si,



Explicaciones de su vida privada no tienen que dar pero bueno#garime pic.twitter.com/mZqLqnGtq7 — barbara (@barbaramlopezgt) December 26, 2024

Además de eso, se ganó el apoyo del público por su tajante respuesta a Adrián Marcelo, a quien acusó de ser machista y misógino.

Al salir del programa de telerrealidad decidió enfocarse en su carrera como cantante y ha posicionado varios de sus temas en las listas de México, pero el más popular es ‘Tacara’.

Hace pocos días, la estrella mexicana anunció su gira por el país y los boletos se agotaron rápidamente, así los dejó ver en su Instagram.

Después de confesar su relación a sus seguidores, recibió críticas mixtas. Algunos de ellos, la apoyan y afirman que siempre dejó claro que el ‘Garime’ era solo una amistad, mientras que otros la acusan de usar el shippeo para aumentar su presencia en las redes sociales.

