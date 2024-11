Gala Montes discute con Nicola Porcella, ¡esto dijo!

Gala Montes y Nicola Porcella, ambos finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’, iniciaron una discusión en la red social X, antes llamada Twitter. Todo comenzó con un simple “unfollow” por parte de Nicola a Gala en Instagram, lo que desató una ola de especulaciones y conflictos que han llegado hasta Twitter, donde ambos han arrojado comentarios que no han pasado desapercibidos.

Gala acudió a X para decirle a Porcella que se “quedara con Agustín”, y que podía “sobrevivir a un unfolllow”, esto después de que el influencer la dejara de seguir por unos comentarios que emitió sobre Fernández y él.

¿Qué ocurrió entre Gala y Nicola?

Según el influencer Pablo Chagra, esta acción estaría relacionada con unos comentarios que Gala hizo en el programa ‘Pinky Promise’, conducido por Karla Díaz. Durante una dinámica en el programa, Gala lanzó algunas indirectas hacia Nicola y su amigo, el influencer Agustín Fernández. En una de sus intervenciones, Gala hizo comentarios despectivos hacia Agustín, lo que habría incomodado al conductor de ‘Hoy’.

En una de las declaraciones, Gala expresó: “Agustín, qué hueva, imagínate a ese cabrón de esposo, qué hueva. Agustín parece lesbiana, la verdad. Me veo más masculina yo”. Estas palabras habrían sido el punto de quiebre que llevó a Nicola a cortar cualquier vínculo en redes sociales con Gala.

La reacción de Gala no se hizo esperar. A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), la actriz se mostró burlona e indiferente al gesto de Nicola, escribiendo: “Creo que podré sobrevivir sin su follow”.

Este mensaje no pasó desapercibido, y Nicola, no tardó en responder en la misma red social, insinuando que las cosas no eran como se habían contado: “Esa versión está media rara, ¿no? Creo que es al revés. Pero no diremos nada para que no te ataques, jiji”.

El intercambio de palabras continuó cuando Nicola compartió el mensaje de una seguidora de Gala, quien lo calificaba como “colgado”, lo que avivó aún más la controversia. Como era de esperarse, Gala se mantuvo firme y cerró el tema con ironía, escribiendo: “Tranquiii, Agustín es tuyo”.

Este conflicto no es el primero entre los dos. Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, Gala Montes ya había mostrado su incomodidad con Nicola, insinuando que el peruano tenía la costumbre de “bajarle las novias” a otros.

Este comentario surgió luego de que se especulara sobre una posible relación entre Nicola y Bárbara Islas, actriz con la que Gala supuestamente habría tenido un romance en el pasado.

Porcella fue el segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ y es uno de los mejores amigos de Wendy Guevara.

