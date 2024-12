Gervonta Davis anuncia supuesta cancelación de pelea con Roach

Gervonta Davis anunció a través de sus redes sociales la supuesta cancelación de su pelea con Lamont Roach Jr. que estaba programada para llevarse a cabo el 1 de marzo.

En una historia en su cuenta oficial en Instagram, Tank Davis dio a conocer la noticia, pero poco después borró la publicación y queda la duda de si el enfrentamiento Roach Jr. sigue en pie o no.

“La pelea está jodi**mente cancelada“, escribió el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Lamont Roach Jr. reaccionó al anuncio y le respondió a sus seguidores que él no tenía conocimiento sobre la supuesta cancelación de la pelea. “¿Por qué carajo me siguen preguntando? Él dijo esa mi**da, no yo”, publicó también en su cuenta oficial de la misma red social.

“No hemos oído nada. Por lo que a mí respecta, la pelea continúa. Nada ha cambiado de nuestra parte”, declaró también el padre de Roach a Boxing Scene tras enterarse de lo dicho por Tank Davis.

Este no es el primer contratiempo que ha sufrido la pelea. Anteriormente, la fecha en la que se realizaría fue cambiada del 14 de diciembre al 1 de marzo. Ahora, al parecer, no se llevará a cabo.

Gervonta Davis viene de noquear en el octavo asalto a Frank Martin y retener su título en junio luego de pasar 44 días en la cárcel el verano pasado por violar los términos del arresto domiciliario debido a un incidente de atropello y fuga en noviembre de 2020.

En cambio, Lamont Roach recibió el permiso de la AMB para subir a las 135 libras y enfrentar a Tank. El retador es campeón del organismo en peso superpluma desde noviembre cuando venció por decisión dividida a Héctor Luis García en noviembre y en junio defendió su cinturón por primera vez con un nocaut técnico en el octavo asalto ante Feargal McCrory.

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el octavo asalto a Frank Martin. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Lamont Roach, de 29 años, es campeón de peso superpluma de la AMB y subirá de categoría para medirse a Tank. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y un empate.

