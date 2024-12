Marjorie Taylor Greene pide pena de muerte para inmigrante acusado de quemar a una mujer en NY

La representante por Georgia, exige que, al inmigrante guatemalteco señalado por prenderle fuego a una mujer en el metro de Nueva York, se le aplique la pena de muerte.

Sebastián Zapeta, de 33 años, está acusado de prender fuego a una mujer mientras ella dormía en el interior de un vagón del metro cuando éste realizaba su recorrido cerca de Brooklyn.

Por ello, el guatemalteco enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado e incendio en primer grado, con una sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, pues en Nueva York no existe la pena de muerte.

Al circular varias imágenes en internet donde se aprecia el extraño proceder de Zapeta, quien luego de prenderle fuego a su víctima sale del vagón para sentarse a ver cómo la mujer se consume en llamas, un amplio sector de la sociedad les exige a las autoridades dejar caer todo el rigor de la ley en su contra.

Al respecto, la republicana Marjorie Taylor Greene pidió a través de redes sociales que de inmediato se ejecute al inmigrante centroamericano.

“Pena de muerte, no gasten dinero en un juicio largo. Condénenlo y acaben con él. Lo que hizo es increíblemente malvado”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Marjorie Taylor Greene exige enviarles una señal a quienes violan la ley y reciben sentencias benévolas. (Crédito: Shawn Thew / Agencia EFE)

Asimismo, la política de Georgia subrayó no entender porque un oficial, al ver a la víctima de Zapeta consumirse por las llamas, no hace el intento de apagarla y mejor se pasa de largo.

“Ya no puedo ver el video. Y no entiendo cómo parece que nadie intentó salvarla. Tal vez lo hicieron, pero no lo parece”, enfatizó.

Por su parte, Andy Biggs, republicano por Arizona, les reprochó a los demócratas su carencia de mano dura para sancionar a quienes violan la ley.

“Una mujer fue quemada intencionalmente en el metro. Las políticas blandas de los demócratas contra el crimen no funcionan”, escribió en su cuenta de X.

Y para ponerle más controversia al tema del inmigrante guatemalteco, Anna Paulina Luna, republicana de Florida, se sumó a la solicitud de ejercer pena capital en su contra.

“Pena de muerte”, escribió también en X.

