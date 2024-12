Policía arresta a sospechoso de matar a una pasajera del metro de NY prendiéndole fuego

Este domingo el metro de Nueva York vivió una de las escenas más terroríficas de los últimos tiempos, cuando una mujer, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue descubierta en llamas en medio del tren, alrededor de las 7:30 a.m., después de que oficiales en la estación de metro Coney Island-Stillwell Avenue olfatearon humo y notaran alboroto en la plataforma.

A partir de ese momento, se inició una ardua investigación y horas después, la policía de Nueva York arrestó a un sospechoso acusado de matar a la mujer.

Según datos oficiales, el sospechoso se acercó a la víctima en un vagón de tren y le prendió fuego intencionalmente antes de huir de la escena, según el Departamento de Policía de Nueva York.

En tanto, después de que el fuego fue extinguido, el personal médico de emergencia declaró a la mujer muerta en el lugar, indicó.

Cabe destacar que durante 2024, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, envió a la Guardia Nacional de Nueva York al sistema de metro de la ciudad para ayudar a la policía a realizar búsquedas aleatorias de las bolsas de los pasajeros en busca de armas, tras una serie de crímenes notorios en los trenes de la ciudad.

En el caso de la mujer en llamas, según la policía, el sospechoso y la víctima viajaban en un tren F hasta el final de la línea en Stillwell Avenue en Brooklyn, según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La policía cree que el sospechoso usó un encendedor para encender la ropa de la víctima, “que quedó completamente envuelta en cuestión de segundos”, dijo Tisch.

“Tras la escena, el sospechoso se quedó en el lugar y estaba sentado en un banco en el andén, justo afuera del vagón del tren, y las cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar permitieron ver al asesino con gran claridad y detalle”, dijo Tisch. Señaló que el sospechoso parecía tranquilo cuando se acercó inicialmente a la víctima.

La policía inicialmente creyó que la víctima estaba durmiendo en el momento del ataque. Si bien ahora no está claro si la víctima estaba dormida, estaba “inmóvil” cuando comenzó el ataque, dijo la policía el domingo. No hubo interacción entre la víctima y el sospechoso durante el ataque, y la policía dijo que no cree que se conocieran.

Según la información oficial, los agentes localizaron y arrestaron al sospechoso en otro tren en el centro de Manhattan, sin incidentes. “Nuestros agentes del Distrito Dos, detuvieron ese tren en Herald Square y pudieron mantener las puertas cerradas, hacer caminar el tren y poner a este individuo tan peligroso bajo custodia”, dijo el jefe de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Gulotta.

Sigue leyendo:

–Hombre recibió múltiples puñaladas en un refugio para migrantes de Nueva York

–Un hombre fue asesinado a puñaladas en un centro de procesamiento de migrantes de Nueva York

–Joven atropella a un oficial de policía de Nueva York con un auto robado