Marianne Williamson se candidatea para presidir el Comité Nacional Demócrata

Marianne Deborah Williamson, quien llegó a figurar como postulante a candidatura presidencial demócrata, ahora anuncia que busca presidir el Comité Nacional Demócrata (DNC).

La escritora y activista que soñaba con ser la primera jefa de la nación estadounidense, asegura tener la fórmula para reconstruir a un partido demócrata resquebrajado después de su derrota en las elecciones que le significó perder la Casa Blanca y el control del Senado, lo cual le limitará de poder frenar cualquier iniciativa del presidente Donald Trump, pues los conservadores dominarán de punta a punta la arena política.

Mediante un comunicado compartido en la plataforma Substack, la mujer de 72 años se refirió a la urgente necesidad de redireccionar al partido demócrata para que pueda disputarle las elecciones intermedias de 2026 a los republicanos.

“MAGA es un movimiento político claramente del siglo XXI y no se dejará vencer con un conjunto de herramientas del siglo XX. El análisis de datos, la recaudación de fondos, la organización de campo y la tecnología mejorada, si bien son todos importantes, no serán suficientes para preparar el camino para la victoria demócrata en 2024 y más allá. Es por eso que he decidido postularme para la presidencia del DNC este año“, señala parte de la misiva.

Williamson hizo énfasis en que su fallida experiencia de postularse para obtener la candidatura presidencial demócrata le permitió analizar lo que requiere dicho partido para vencer a los conservadores.

“La experiencia de lo que salió mal me ha dado una idea de lo que hay que hacer para corregir las cosas”, señaló.

Marianne Williamson reconoce que los demócratas deben reinventarse para poder contender ante los conservadores en 2026. (Crédito: Meg Kinnard / AP)

Dando por hecho que Jaime Harrison, actual presidente del DNC, no contendrá para relegirse el 1 de febrero, Marianne Williamson se sumará a otros aspirantes de mayor peso político.

Al frente de la lista figura James Skoufis, senador por Nueva York; Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin; Ken Martin, presidente del Partido Demócrata de Minnesota;Nate Snyder, exfuncionario de Seguridad Nacional; y Martin O’Malley, exgobernador de Maryland.

A pesar de ello, la también conferencista que lleva escritos 13 libros, cuatro de ellos bestsellers, se muestra segura de que puede resultar vencedora de su nuevo reto político.

“Como presidenta, trabajaré para reinventar el partido desde adentro hacia afuera. Si queremos un nuevo presidente en cuatro años y un nuevo Congreso en dos, entonces debemos ponernos a trabajar de inmediato en la tarea de crear un nuevo partido”, enfatizó.

