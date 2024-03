El Comité Nacional Demócrata lanza una canción donde se burla de la nuera de Donald Trump

El Comité Nacional Demócrata presentó un tema musical donde se mofa de Lara Trump, nuera del expresidente de la nación, y de la baja recaudación de dinero conseguida en el Partido Republicano.

La copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Lara Trump, recibió una especie de probadita de lo que le tienen preparado los demócratas durante los meses que durará la carrera por la presidencia de nación.

En un intento por sumar nuevos seguidores a las filas conservadoras, la nuera del hombre que pretende gobernar a la nación dio a conocer en sus redes sociales una canción denominada “Todo es posible”.

“No pienses, simplemente salta, no puedes rendirte. Sepan que todo es posible. Ten fe, cree, sólo confía, ya verás, todo es posible.

He tenido altibajos, lloré cuando no había nadie cerca. Aun así, tengo que poner mi cara de juego, incluso cuando no me siento fuerte”, señala parte de la letra de la canción.

Lara Trump tendrá que remar contra corriente, pues los demócratas han reunido cinco veces más dinero que los republicanos. (Crédito: Michael Wyke / AP)

Sin embargo, en el Comité Nacional Demócrata (DNC) no quisieron quedarse de brazos cruzados y, en respuesta, también lanzaron el tema musical “La fiesta está cayendo” mediante el cual arremeten en contra de sus rivales políticos.

“Estás dirigiendo el RNC, pero es una canción triste. La recaudación de fondos es baja, no puede alcanzar la marca. Los republicanos pierden, se hace de noche.

Bolsillos vacíos, no hay dinero a la vista. Candidatos luchando, es una lucha perdida”, señala la canción.

Al respecto, Jaime Harrison, presidente del DNC, no dudó en definir a la faceta musical de Lara Trump como un fracaso.

“La ‘carrera musical’ de Lara Trump es como una pérdida de dinero. Pero podemos apreciar el esfuerzo y queríamos ayudar a Lara a contar su propia historia sobre cómo ella y sus compañeros extremistas del MAGA en el RNC están arruinados y perdiendo elección tras elección,

Sin embargo, Lara es bienvenida por todos los medios a seguir haciendo música en lugar de intentar ganar elecciones“, expresó.

Cabe señalar que, a principios de este mes y después de ser presionada públicamente por Donald Trump, Ronna McDaniel renunció a la presidencia del DNC y junto con ella se fueron varios de los miembros de su equipo de trabajo instalados en puestos claves, situación que facilitó la incursión de Lara Trump como segunda a bordo.

