Presidente de Panamá sobre embajador nominado por Trump: “Es menor que mi hijo”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su sorpresa por la juventud de Kevin Marino Cabrera, quien fue nominado por el presidente electo Donald Trump como embajador de ese país.

“Vi lo del muchacho embajador. Es menor que mi hijo, me sorprendió. No tengo nada que decir, cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito podré enterarme un poco más de su trayectoria y eso toma algunos meses porque allá los embajadores son ratificados por el Senado”, expresó el mandatario panameño, quien no quiso entrar en polémica sobre la carrera de Marino Cabrera.

Marino Cabrera fue nominado por el presidente electo Trump, luego de afirmar que quiere recuperar el canal de Panamá para Estados Unidos, algo que ha rechazado el presidente Mulino, además de desatar protestas en aquel país.

En una conferencia de prensa, Mulino dijo que no asistirá a la ceremonia de ascenso de Trump el 20 de enero de 2025, debido a que no ha sido invitado formalmente.

Sin embargo habló del respaldo económico que Panamá recibe de EE.UU. para atender la inmigración sin precedentes desde Venezuela.

“A mí me interesa saber si van a mantener el apoyo económico al proceso del memorándum de entendimiento que firmamos el 1 de julio”, dijo. “Panamá requiere más apoyo por los costos que el problema en Darién representa en nuestras finanzas”.

El memorando al que se refiere Mulino fue firmado por el gobierno del presidente Joe Biden.

El 25 de diciembre, el presidente electo Trump nominó a Marino Cabrera como su enviado a Panamá, una posición que debe ser ratificada por el Senado.

“Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera se desempeñará como Embajador de los Estados Unidos en la República de Panamá, un país que nos está estafando en el Canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más locos”, dijo Trump.

Marino Cabrera ha sido un líder republicano en Florida, donde logró ser comisionado del condado de Miami-Dade.

“En 2020, Kevin hizo un trabajo increíble como mi director estatal de Florida y, este año, impulsó nuestra agenda MAGA como miembro del Comité de Plataforma del RNC”, destacó Trump.

El mandatario electo afirmó que Marino Cabrera, de ascendencia cubana, entiende “como pocos”, la política en América Latina.

“¡Hará un trabajo fantástico representando los intereses de nuestra nación en Panamá!”, aseguró Trump.

Sigue leyendo:

• Qué es el Corredor Interoceánico con el que México pretende competir con el Canal de Panamá

• El ambicioso y necesario plan que tiene el Canal de Panamá para sobrevivir como vía navegable

• “Borraron pueblos enteros”: la historia poco conocida de la construcción del Canal de Panamá