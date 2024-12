Daddy Yankee acusa de desacato a Mireddys González por incumplir acuerdo judicial

Los altibajos dentro de la batalla legal protagonizada por Daddy Yankee y Mireddys González parecen no tener fin. Y es que recientemente, el equipo legal del reguetonero acusó de “desacato” a su ex esposa y su cuñada Ayeicha González por no presentarse a una vista judicial programada para el pasado 26 de diciembre por instrucción del tribunal, así como de no entregar los documentos solicitados.

Contra todo pronóstico, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, convocó una videoconferencia para atender la solicitud en la que el equipo legal del boricua alegó que las hermanas no cumplieron con lo establecido en el acuerdo al que llegaron el pasado 19 de diciembre.

De acuerdo con la moción emitida por Daddy Yankee y sus abogados, Mireddys y su hermana no acudieron a los tribunales cuando fue estipulado porque “no quisieron”, lo que calificaron como “una burla” para las autoridades.

Daddy Yankee y Mireddys González alcanzan un acuerdo en medio de su separación

"Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión", Equipo legal de Daddy Yankee

“Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue“, continuó.

Daddy Yankee hizo su primera aparición pública tras su divorcio

Como resultado de su ausencia, el exponente del género urbano no habría podido “asumir el control cierto y responsable de los asuntos, cuentas, activos y registros de las corporaciones y, por consiguiente, de su carrera artística”, señaló su defensa.

Además, catalogaron esta acción como “una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”, desacatando lo acordado durante su última audiencia.

Por su parte, Mireddys González y su hermana Ayeisha González decidieron dar respuesta a las acusaciones lanzadas en su contra a través de su equipo legal, mismo que indicó que si bien sus representadas no estaban presentes físicamente, “sí estaban disponibles vía telefónica”.

“Durante el transcurso de la reunión se entregó a los abogados de la parte demandante los libros y sellos corporativos al igual que varios otros documentos y accesos. Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante, la cual no estaba inmediatamente disponible para entregarse“, señalaron en un comunicado.