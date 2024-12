David Benavídez le pide pelea limpia y sin dopaje a Morrell

David Benavídez, campeón interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le pidió a David Morrell Jr. hacerse las pruebas de las VADA para tener una pelea limpia y sin dopaje el 1 de febrero en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista con el canal MillCity Boxing, Benavídez indicó que no está acusando a Morrell de usar esteroides, pero le parece raro que el cubano se quejara por las pruebas de la VADA.

“Si hay pruebas VADA, entonces vamos a hacerlas y que sea una pelea limpia. Con los que peleó dijeron que les hacían (pruebas) VADA, y no obligaron a David Morrell a hacer VADA. Fueron dos peleadores diferentes. Trató de hacerme lo mismo porque llevamos 13 semanas. (…) ¿Cómo es que este tipo (Morrell) llega a la pelea más importante de su vida y no tiene que hacer ninguna prueba VADA y ya está siendo acusado de uso de esteroides?”, dijo.

David Morrell sabe que una victoria sobre Benavídez puede cambiar su vida. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Este tipo (Morrell) apenas se hizo la prueba tres veces y dice que es una rata de laboratorio. Miren las peleas y miren a las personas que lo acusan. A mí nunca me acusaron de tomar esteroides. Si no te gusta, probablemente estés haciendo algo, o quizá estés un poco preocupado de que algo pueda salir mal en estas pruebas de VADA. A mí me han hecho más pruebas que a nadie en VADA, y eso es un hecho. Me han hecho más de 30 pruebas y nunca me he quejado. Nunca dije que fuera una rata de laboratorio”, añadió.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez y David Morrell en su segundo cara a cara en Miami. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

