Famoso entrenador elige su favorito entre Benavídez y Morrell

El famoso entrenador Stephen Edwards eligió a David Benavídez como su favorito para ganar la pelea que protagonizará contra David Morrell Jr. el 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Edwards explicó que está impresionado con lo que ha visto de Morrell Jr., pero cree que el coeficiente intelectual y la defensa de Benavídez es mucho mejor que la del cubano.

“Esta es una pelea que David Morrell puede ganar, pero no sé si ganará. (…) Estoy muy impresionado con David Morrell, pero él depende de su fuerza, su contundencia y su tamaño. Es demasiado grande para pelear en 168. Es un tipo grande. Estoy muy impresionado con él, pero muchos de los muchachos con los que estaba peleando eran mucho más pequeños que él, por lo que no tiene que recurrir a su bolsa de trucos para confiar en otras cosas como su coeficiente intelectual. No digo que no lo tenga, pero aún no lo he visto”, dijo.

“Voy a elegir a David Benavídez. Creo que su coeficiente intelectual está muy subestimado. Su defensa está subestimada. La gente dice que es fácil de golpear, pero cuando peleas como él pelea, te van a golpear cuando te acercas a un tipo. Además, es un tipo grande, pero atrapa muchos golpes. Es muy bueno pegando. Puede contraatacar. Es muy consciente de su defensa. No deja que su cabeza se mueva hacia atrás por todos lados. Cuando lo veas recibir un golpe, míralo de cerca. Incluso cuando lo golpean, tiene las manos en alto. Por lo tanto, los golpes tendrán que atravesar sus guantes. Está desviando gran parte de la potencia”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

