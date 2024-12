Raúl Jiménez tras igualar récord de ‘Chicharito’: “Siempre quiero superarme”

El mexicano Raúl Jiménez se comparó con ‘Gokú’, figura principal de la reconocida serie animada Dragon Ball luego de igualar el récord de más goles para un futbolista azteca en la Premier League que estaba en poder de Javier “Chicharito” Hernández con 53 anotaciones.

El atacante del Fulham, quien alcanzó dicha cifra en su carrera este domingo en el empate de su equipo ante el Bournemouth (2-2), destacó también que quiere seguir superándose para “nunca saber si ya llegué a mi tope”.

“Siempre voy a seguir queriendo mejorar, queriendo superar y llegar a una mejor fase, como Gokú”, comentó Raúl Jiménez a TNT Sports México tras el partido con el que cerró de la mejor forma este 2024 a nivel personal con su sexto gol de la presente temporada en el campeonato inglés.

“Siempre voy a querer estar en lo más alto y voy a seguir trabajando para eso, para nunca saber si ya llegué a mi tope”, agregó el atacante que se hizo presente en el marcador en el minuto 40 y terminó siendo sustituido al 68 por el brasileño Rodrigo Muniz.

Raúl Jiménez, de 33 años, ha ido de menos a más en esta primera mitad de temporada con el Fulham que espera mejorar en la segunda parte con la mente puesta en igualar o superar su mejor cosecha (17 dianas) hasta el momento desde que llegó a la Premier de la mano del Wolverhampton en el 2018.

“El 2024 empezó no de la mejor manera con una lesión, me tardé un poco en recuperar la titularidad, pero una vez que me enraché empecé a jugar de mejor manera tanto con el club como con la selección. Fui mejorando a través del año y es un buena forma de cerrar con este gol”, sentenció.

Contento con el gol, pero…

Más allá de su gol y de haber podido igualar el récord del “Chicharito” Hernández en la Premier League para Raúl Jiménez quedó un sabor agridulce por no haber podido conseguir la victoria con el Fulham este domingo ante el Bournemouth del también mexicano Julián Araujo quien no estuvo convocado.

“Fue un gol bonito, pero al final, con el resultado perdimos dos puntos tras estar dos veces al frente en el marcador. Tal vez no fue nuestro mejor partido, pero fue una gran batalla entre los dos equipos”, reconoció el delantero mexicano tras el encuentro.

“Sabía que estaba a un gol de empatar el récord, pero hoy anotó y ni me acordaba. Lo que quería era sacar la victoria para seguir escalando posiciones”, agregó Jiménez que ahora se ubica en el octavo puesto de la clasificación igualado con el Newcastle y el Aston Villa.

