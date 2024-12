Guillermo Ochoa, de mal en peor, sigue borrado en el AVS Futebol SAD

El fin de año no pintó bien para Guillermo Ochoa portero de la selección de México después de que este sábado sumó su sexto partido sin ver acción con el AVS Futebol SAD, en donde prácticamente se encuentra borrado al no aparecer ni siquiera en la banca en el empate 1-1 contra el Estrela de Amadora.

Ahora se asegura que su ausencia se debe a una molestia muscular, pero hasta el momento no hay nada confirmado y sí, por el contrario, un partido más de ausencia en el cuadro titular del AVS Futebol del torneo de liga de Portugal.

Desafortunadamente, para el guardameta azteca el cambio de técnico que sufrió el cuadro portugués no ayudó en nada a la actividad en la portería de su equipo y desde el 9 de noviembre cuando el AVS SAD empató sin goles con el Estoril, Ochoa no ha sido requerido por su nuevo entrenador.

Ahora, con el 1-1 en donde Leonardo Cordeiro y Baptiste Roux, anotaron los goles del encuentro, el equipo de Memo Ochoa se ubica en a posición 14 de la tabla de la primera división de Portugal con apenas 14 puntos, producto de dos victorias, ocho empates y seis derrotas.

Tal parece que la desafortunada actuación que tuvo el portero mexicano en el duelo de la Nations League contra Honduras en San Pedro Sula, en el partido de ida de los cuartos de final cuando México perdió claramente 2-0, sentenció también su destino en Europa, pues el nuevo entrenador lo cepilló del cuadro titular.

El último encuentro donde Ochoa fue titular fue el pasado 9 de noviembre, cuando el AVS SAD empató sin goles ante el Estoril, Guillermo se ha perdido desde ese entonces seis juegos con el cuadro portugués donde ni siquiera sale a la banca.

Guillermo Ochoa hasta el momento suma siete partidos, con 630 minutos de acción, en donde le anotaron 12 tantos, promediando 1.71 goles en contra por partido para su equipo, mientras que con la selección de México solo ha jugado tres juegos como titular y le encajaron 4 dianas.

Obviamente, no fue un buen año para el ex guardameta del América, pero seguirá con el objetivo de llegar al Mundial de 2026 con México, no obstante que la polémica por su edad choca con el objetivo de participar en su sexto Mundial, cuando todo mundo exige que el titular indiscutible sea el portero del América Luis Ángel Malagón.

¡BORRADO EN PORTUGAL! ❌



🇲🇽 Una vez más, Guillermo Ochoa no fue convocado con el AVS, el portero mexicano quedó fuera de la lista para el último duelo del año ante Estrella Amadora, pues continúa con una lesión muscular. #TodoEsPosible pic.twitter.com/iX07UzhRvO — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) December 28, 2024

La realidad es que versiones periodísticas aseguran que el estilo de Ochoa no es muy del agrado del técnico de la selección de México Javier Aguirre, quien inclusive en el Mundial 2010 lo sentó en la banca y echó mano de Óscar “Conejo” Pérez, cuando el exportero del América ya empezaba a demostrar su calidad y capacidad para ser el guardameta inamovible en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

