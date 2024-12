Alejandra Espinoza se despide del 2024 revelando su mayor desafío 

Con el inicio del 2025 a solo unas horas de distancia, cada vez son más los famosos que deciden abrir su corazón y mostrar su lado más vulnerable a través de redes sociales para reflexionar sobre los retos y aprendizajes recolectados a lo largo del año. Tal fue el caso de Alejandra Espinoza, quien se sinceró acerca del duro proceso médico que vivió como resultado de su intento de convertirse en madre por segunda ocasión.

Fue por medio de una conmovedora publicación desde su perfil en Instagram que la conductora de televisión reveló que se sometió a un tratamiento de fertilidad que no tuvo éxito: “Esta vez pensé que el video tendría un final diferente, pero aquí es donde entra la frase ‘uno propone y Dios dispone'”, explicó la famosa.

Alejandra Espinoza presentó un sensual look en el set de ‘Enamorándonos USA’

Además de los efectos que dicho procedimiento tuvo en ella, Alejandra Espinoza habló sobre los problemas de salud a los que se enfrentó: “A veces me levante con mucha energía y otras veces con no tanta, perdí mucho cabello, mi piel un desastre y de mis cambios de humor mejor ni hablamos, pero siempre intentaba animarme con la conciencia de que era parte del proceso, pero, ¿qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas?“, cuestionó a su comunidad digital.

No obstante, para la también actriz el dejarse vencer no era una opción: “Estoy segura que al igual que muchos que me leen este 2024 me toco salir a trabajar y dar mi mejor sonrisa en las fotos cuando por dentro era lo que menos quería hacer“, continuó. “Para mi la fe hace que aunque las cosas duelan igual, el dolor sea mas llevadero y dure menos porque entiendes mucho mas rápido el por qué o el para qué”.

Alejandra Espinoza revela que lamía las paredes de su casa durante su embarazo

Alejandra Espinoza finalizó su poderosa reflexión en la que dejó claro que sin importar las adversidades a las que se enfrentó, dará su mejor cara y recibirá con los brazos abiertos los aprendizajes que vengan en su camino este 2025.

“Este 2024 no fue el mas fácil por muchas razones pero a veces así toca y aunque hubiese sido un pésimo año si fuiste atento y aprendiste algo pueden esos momentos marcar el resto de tu vida de una forma positiva. Así que vamos por un 2025 mucho mas claro, liviano y con muchas lecciones aprendidas que podremos en práctica“, declaró en redes sociales.