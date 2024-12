Demetrius Andrade le recomienda a Canelo evitar a Benavídez

Demetrius Andrade le recomendó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez que se alejara de David Benavídez porque no cree que el tapatío pueda vencerlo si acepta pelear con él en el peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hub TV, Andrade explicó que Canelo Álvarez no tendrá un duelo fácil por el peso y la estatura de Benavídez, por lo que no culpa al campeón unificado de 168 libras por querer evitarlo.

“No creo que Canelo le gane a David (Benavídez). No lo culpo por no pelear con David. Canelo, aléjate de David. No lo hagas. Soy más alto y más largo que Canelo. No sé si Canelo (puede vencer a Benavídez). Ese es un chico grande. Tienes que tener las habilidades, el movimiento, el coeficiente intelectual y la agudeza adecuados para vencer a David, a menos que David pelee con el siguiente hombre más grande en 175, será una historia diferente”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón unificado de 168 libras y de cuatro divisiones peso. Crédito: John Locher | AP

“Pero en 168, así es como tienes que ser para vencerlo. Canelo es más pequeño que yo y pude empujar a David por unos cuantos rounds y hacer lo que tenía que hacer, pero ese peso y su altura, y él sabe cómo lanzar golpes en grupos, va a ser una tarea difícil para Canelo. David tampoco es alguien que te va a dar tregua. Canelo no le va a ganar”, agregó.

Como ahora el Monstruo Mexicano se encuentra en las 175 libras y ya tiene programada una pelea con David Morrell Jr. es difícil que el duelo con el tapatío se dé pronto. Además, Canelo Álvarez se encuentra disfrutando sus vacaciones y enero analizará quién podría ser su siguiente rival.

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares (cifra poco realista) y con una cláusula de rehidratación porque considera que el Monstruo Mexicano podría tener ventaja en el peso, ya que aumenta como 25 libras más el día del combate.

David Benavídez hasta aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el mexicano se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando.

David Benavídez cree que Canelo no lo ha enfrentado porque no se tiene confianza. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Después de convertirse en campeón interino del CMB y retador obligatorio en las 175 libras en su debut, el Monstruo Mexicano decidió seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez. Si vence a Morrell Jr., Benavídez podría pelear con Artur Beterbiev o Dmitry Bivol a continuación por el campeonato indiscutido.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

