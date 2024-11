Mánager de Jake Paul dice que pelea con Canelo se va a dar: “1000% seguro”

Nakisa Bidarian, mánager de Jake Paul, aseguró que la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez se va a dar muy pronto porque no ve ningún obstáculo que impida que se realice.

En entrevista para talkSPORT, Bidarian explicó que el tema de la diferencia de peso entre ambos tampoco será un problema e informó que hasta los momentos no ha habido conversaciones con Canelo Álvarez.

“En términos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, estoy 1000% seguro de que esa pelea se va a dar, ya sea este año o el próximo. Sin duda, esa pelea está en el mapa para Jake Paul. No veo ninguna razón por la cual Canelo Álvarez contra Jake Paul. Jake ha estado peleando en peso crucero. Para esta pelea en particular contra Mike Tyson, no había forma de que Tyson fuera a bajar a peso crucero, así que Jake aceptó subir a peso pesado. Jake no planea pelear todo el tiempo en peso crucero, pues en algún punto él quiere hacer peleas emocionantes y disruptivas como pelear con Anthony Joshua o Daniel Dubois, aunque eso no está en la ruta inmediata de Jake”, dijo.

Canelo Álvarez está dispuesto a enfrentar a Jake Paul. Crédito: John Locher | AP

“Jake va a seguir militando en el peso crucero, y eso significa que (Canelo) suba de 175 a 200 libras. Y Canelo Álvarez, según entiendo, hace su vida normal en 190 libras. No hemos tenido aún conversaciones con Canelo. Si ya sancionaron una pelea entre Mayweather y McGregor, ¿por qué no sancionarían una pelea entre Canelo y Jake Paul? ¿Por qué permitieron que Conor McGregor, que tenía mucha menos experiencia en boxeo que Jake Paul peleara con Floyd Mayweather, un peleador invicto en 49-0?”, agregó.

Jake Paul ha retado en diferentes ocasiones a Canelo Álvarez, pero el campeón no se ha mostrado interesado. Anteriormente, el tapatío le aconsejó a ‘El Gallo’ que se concentrara en disfrutar de las cosas buenas que está haciendo en el boxeo y le dejó claro que está en un nivel muy diferente al suyo, pero que hay una pequeña posibilidad de que suceda si le ofrecen una bolsa grande.

Después de vencer a Mike Tyson por decisión unánime el pasado sábado y romper récord de audiencia en Netflix, el youtuber convertido en boxeador volvió a llamar al campeón unificado de peso supermediano y está seguro que aceptará el desafío por el dinero que podría ganar.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra de vacaciones después de defender en septiembre sus títulos de peso supermediano al vencer a Edgar Berlanga. El peleador mexicano volverá a la acción en mayo de 2025 y por ahora se desconoce quién podría ser su próximo rival.

Jake Paul terminó venciendo a Mike Tyson por decisión unánime. Crédito: Julio Cortez | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez ya respondió si quiere pelear con Jake Paul

· Jake Paul responde al desafío de Artur Beterbiev

· Jake Paul le mandó un mensaje al Canelo después de vencer a Mike Tyson