Canelo Álvarez ya respondió si quiere pelear con Jake Paul

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, hace un tiempo respondió que sí está interesado en pelear con Jake Paul, pero cuando termine con el boxeo al más alto nivel.

En una entrevista a The Full Send Podcast, Canelo Álvarez expresó que no descarta que en un futuro pueda subir al ring con él, pero por los momentos está enfocado en su carrera y seguir sumando logros a su legado.

“Cuando termine con el boxeo (al más alto nivel), ¿por qué no? Sí, tal vez. Creo que es bueno porque atrae a los fans que normalmente no ven el boxeo. Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo. Tal vez (tomaré la pelea de Paul)“, dijo.

Jake Paul quiere pelear con Canelo Álvarez. Crédito: Julio Cortez | AP

Jake Paul ha retado en diferentes ocasiones a Canelo Álvarez, pero el campeón no se ha mostrado interesado. Anteriormente, el tapatío le aconsejó a ‘El Gallo’ que se concentrara en disfrutar de las cosas buenas que está haciendo en el boxeo y le dejó claro que está en un nivel muy diferente al suyo, pero que hay una pequeña posibilidad de que suceda si le ofrecen una bolsa grande.

Después de vencer a Mike Tyson por decisión unánime el pasado sábado y romper récord de audiencia en Netflix, el youtuber convertido en boxeador volvió a llamar al campeón unificado de peso supermediano.

“Canelo está camino a su salida, así que va a querer un día de pago. Quiero mostrarle al mundo que toda la mie**a que he estado diciendo sobre vencer a Canelo es realmente cierta”, declaró en la entrevista sobre el ring.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra de vacaciones después de defender en septiembre sus títulos de peso supermediano al vencer a Edgar Berlanga. El peleador mexicano volverá a la acción en mayo de 2025 y por ahora se desconoce quién podría ser su próximo rival.

Jake Paul terminó venciendo a Mike Tyson por decisión unánime. Crédito: Julio Cortez | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

