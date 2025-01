Cómo descifrar una etiqueta de pasta de dientes

A continuación, se indican los ingredientes que se utilizan para destacar las afirmaciones más comunes que encontrarás en las etiquetas de pasta de dientes

El pasillo de pasta de dientes puede ser un lugar confuso, con una gran variedad de afirmaciones promocionadas en las etiquetas de los productos.

Las empresas tienden a enfatizar un posible beneficio de una pasta de dientes, pero eso no significa que sea lo único en lo que un producto determinado puede ayudar, dice Roxanne Dsouza-Norwood, higienista dental registrada y profesora adjunta clínica de higiene dental en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. “El mismo ingrediente puede hacer varias cosas. El fluoruro es un ejemplo asombroso de eso”, dice. Es posible que veas dos pastas de dientes diferentes, una comercializada para la sensibilidad y otra para la periodontitis, por ejemplo.

Pero no creas que necesitas una para cada cosa: es posible que los dos productos tengan exactamente el mismo ingrediente activo indicado en el envase. A continuación, se muestran algunas afirmaciones comunes en las etiquetas y los ingredientes destinados a lograr esos efectos.

Protección contra las caries

Esta es la función más básica de la pasta de dientes y es la razón principal por la que verás fluoruro en tu pasta de dientes. Viene en diferentes formas, como fluoruro de estaño y fluoruro de sodio. Otros ingredientes como la hidroxiapatita y varios tipos de calcio y fosfatos pueden ayudar a mejorar la acción del fluoruro, pero Martha McComas, profesora clínica adjunta de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, advierte que no hay suficiente evidencia para recomendarlos por sí solos sin fluoruro.

Salud de las encías o antigingivitis

El fluoruro de estaño también podría ser el ingrediente activo en este caso, ya que tiene propiedades antimicrobianas. Algunos otros ingredientes de la pasta de dientes también pueden estar destinados a reducir la gingivitis, incluidos algunos compuestos de zinc e incluso aceites esenciales como el eucaliptol (elaborado a partir del eucalipto) o el mentol.

Blanqueamiento

Los ingredientes abrasivos de la pasta de dientes, como el bicarbonato de sodio o el citrato de sodio, a menudo se promocionan como blanqueadores. El peróxido de hidrógeno también se puede utilizar para ayudar a combatir las manchas. McComas dice que, si bien cualquier pasta de dientes puede ayudarte a limitar las manchas de café, vino, té y similares, el poder de la pasta de dientes blanqueadora es limitado, porque permanece en los dientes solo unos minutos. Las tiras blanqueadoras, por otro lado, tienden a requerir al menos 15 o 30 minutos de contacto con los dientes.

Control del sarro

El sarro es una sustancia dura y amarillenta que se forma cuando la placa se solidifica en los dientes, y solo una limpieza dental profesional puede eliminarla. Pero se cree que algunos ingredientes, como el pirofosfato tetrasódico (y otros pirofosfatos), ayudan a prevenir la formación de sarro.

Reducción de la sensibilidad

El fluoruro de estaño puede ayudar a reducir la sensibilidad dental. Un análisis de 2020 en el Journal of Dental Research descubrió que la eficacia del fluoruro de estaño para este propósito puede mejorarse cuando se combina con potasio. También son buenos para reducir la sensibilidad el fosfosilicato de calcio y sodio.

