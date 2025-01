Mike Johnson lucha por conservar el mazo de presidente de la Cámara de Representantes

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió el jueves con miembros del grupo conservador House Freedom Caucus, en busca de asegurar votos cuando su candidatura para la presidencia del próximo Congreso está en riesgo.

Los miembros de la Cámara votarán el viernes sobre la reelección del republicano de Luisiana como presidente, pero no está claro si Johnson tendrá los votos requeridos, aunque no ha surgido ningún otro contrincante serio.

Johnson salió de la reunión con una apariencia de confianza y dijo que conservará el mazo y que sus conversaciones con los representantes republicanos conservadores “están yendo bien”.

“Creo que mañana va a ir sin problemas”, predijo Johnson, y dijo a los periodistas que no le ha pedido al presidente electo Donald Trump que llame a los miembros en su nombre. Johnson se reunió con Trump en su finca de Mar-a-Lago en Florida el miércoles.

Trump decidió respaldar públicamente a Johnson porque tiene el mandato de dirigir el país una vez que preste juramento, y quiere un presidente en la Cámara que no solo sea leal, sino que también lleve a cabo su agenda.

Cuál es el riesgo de no reelegir a tiempo al presidente de la Cámara

El Congreso nunca antes ha intentado certificar una elección presidencial sin un presidente de la Cámara de Representantes en su lugar. Incluso los republicanos de alto rango dicen que no está claro qué sucedería si no hay presidente de la Cámara el 6 de enero, cuando el Congreso tiene previsto certificar la victoria electoral de Trump, y no están ansiosos por no averiguarlo.

Republicanos votarán por Johnson con ligera mayoría en la Cámara

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, cada 3 de enero, después de las elecciones, el nuevo Congreso del país deberá tomar posesión.

Durante los próximos dos años la Cámara de Representantes y el Senado estarán bajo control de los republicanos, algo que no ocurría desde 2017, cuando Donald Trump llegó al poder por primera vez.

Pero para constituirse, la Cámara Baja deberá elegir al que será su presidente o ‘speaker’, que se convertirá en el tercero en la línea sucesoria del poder ejecutivo, detrás sólo del vicepresidente.

Johnson, que es el presidente de la cámara desde octubre de 2023, cuando fue elegido para sustituir a Kevin McCarthy después de que lo destituyera su propio partido, espera ser reelegido para el próximo mandato, pero el margen tan estrecho de votos hace que su nombramiento peligre aun con el apoyo público del presidente electo Donald Trump.

Tras las elecciones del pasado 5 de noviembre, los republicanos obtuvieron 220 escaños frente a los 215 de los demócratas, pero el futuro presidente ha fichado a dos de los congresistas que ganaron para puestos de su gabinete: Elise Stefanik como embajadora ante Naciones Unidas y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional.

A esos dos votos con los que Trump deberá dejar de contar una vez sean ratificados por el Senado para sus puestos y hasta que se puedan remplazar, los republicanos deben sumar otra pérdida, ya que el nominado a fiscal general, Matt Gaetz, ha renunciado a su puesto tras verse envuelto en un escándalo por conducta sexual inadecuada en el que hay involucrada una menor.

Si Gaetz, como él mismo avanzó que haría, no recoge su acta de congresista mañana, los republicanos tendrán una ventaja de solo cuatro votos (219-215).

Si el resto de miembros de la Cámara asisten mañana a la votación y si todos los demócratas votan por su líder Hakeem Jeffries, Johnson tiene pocos escenarios posibles y su copartidarios podrían forzar un nuevo candidato para la bancada republicana.

No es extraño que miembros de un partido voten en contra de un presidenciable de sus propias filas, de hecho, Johnson fue elegido en la cuarta votación.

Johnson ha asegurado el jueves que cree que lo va a lograr. “Solo podemos permitirnos perder uno o dos votos, pero creo que lo conseguiremos. Realmente lo creo. He hablado con cada uno de ellos durante las vacaciones”, dijo en declaraciones a la cadena Fox News.

Con información de EFE

