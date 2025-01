Cristiano Ronaldo recibe la respuesta de Rodri por el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo fue uno de los mejores futbolistas de los últimos años. El delantero portugués ganó cientos de galardones y reconocimientos en sus años dorados. CR7 no estuvo de acuerdo con el Balón de Oro ganado por Rodri. El español le respondió.

La última edición del Balón de Oro fue muy cuestionada en las redes sociales. Varias personalidades del deporte cuestionaron la elección del ganador, pues consideraban que Vinícius Jr, con su temporada en el Real Madrid, merecía el reconocimiento.

Uno de los que estaba en esta línea era Cristiano Ronaldo. Ante las críticas, Rodri no se quedó en silencio y le respondió al exjugador del Real Madrid. El futbolista español le recordó al portugués que aún se vota con el mismo criterio con el que él obtuvo sus múltiples trofeos.

“Pues una sorpresa, la verdad porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, e imagino que entonces sí estaría de acuerdo“, dijo Rodri en una entrevista con el Diario AS.

Cristiano Ronaldo tiene cinco Balones de Oro. El exjugador del Real Madrid conquistó este reconocimiento en los años 2008, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Qué dijo Cristiano Ronaldo

En el marco del Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo fue cuestionado sobre la elección de Rodri como ganador de este galardón. El delantero del Al Nassr consideró que fue injusto que lo haya ganado el futbolista español. CR7 cree que Vinícius Jr. lo merecía más.

“Vinicius tendría que haber ganado el Balón de Oro. Rodrigo también lo merecía, pero Vinicius ganó la Champions, marcó en la final… Otras cosas no son importantes para mí, cuando alguien lo merece, hay que elegir un justo ganador. En mi opinión, no me importa decirlo, fue injusto”, dijo Ronaldo.

