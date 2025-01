La Opinión Hoy: Atacante de New Orleans actuó solo y descartan conexión con explosión en Las Vegas

El responsable del atropellamiento masivo en New Orleans, que dejó 14 muertos durante la celebración de año nuevo, actuó solo, aseguró el jueves el FBI y descartó una conexión entre este ataque y la explosión registrada en Las Vegas.

Después de que los investigadores revisaron todos los videos de vigilancia mucho más de cerca, parece que el sospechoso, el veterano del ejército Shamsud Din Jabbar, de 42 años, quien también murió en el ataque, colocó dispositivos explosivos en el área él mismo y luego se cambió de ropa.

El FBI todavía está investigando si había personas con que Jabbar habló o/e intercambió mensajes antes del ataque del miércoles temprano, pero no había nadie en las cercanías para ayudarlo a hacer absolutamente nada.

Jabbar arroyó a decenas de personas y luego abandonó el vehículo para empezar a disparar, la policía respondió al tiroteo y en el intercambio de disparos, Jabbar fue abatido.

El atacante utilizó una camioneta Ford F-150 blanca, que había alquilado para atropellar a la multitud, que se encontraban en Bourbon Street, popular barrio turístico de New Orleans, que estaba cerrado al tráfico, esto debido a las típicas celebraciones del año nuevo.

Pantallas

Rafael Cores inicia este 2025 analizando todos los que nos trae el séptimo arte en este nuevo año:

“El primer fin de semana del año no suele ser un fin de semana de grandes estrenos en cines porque las películas fuertes más comerciales y digamos en las que más invierten en marketing, ya se estrenaron justo antes, porque la época de Navidad, pues es muy de ir al cine y normalmente la primera y si incluso la segunda semana de enero, suelen ser un poco más flojitas, no hay unos títulos grandes, así que voy a empezar con una serie aunque luego voy a hablar de una película que sí se estrenan cines”.

“Empecemos con una serie, que ya está disponible desde ayer, en Peacock, que se llama Lockerbie: A Search for Truth, me imagino que recuerdas el atentado de Lockerbie en el 21 de diciembre, también fue en una Navidad de 1988, donde un avión Pan Am, del vuelo Pan Am 103, que despegaba desde Heathrow, en Londres, iba hacia Nueva York y 38 minutos después de despegar, explotó en el aire debido a una bomba, sobre un pequeño pueblo escocés, que se hizo tristemente famoso por esto no que se llama Lockerbie ,ahí murieron los 259 pasajeros y también 11 personas que estaban en el pueblo, porque cayeron algunos restos del avión, sobre algunas casas y murieron 11 personas en tierra”.

Esta foto de archivo de diciembre de 1988 muestra casas destruidas y un profundo corte en el suelo en el pueblo de Lockerbie, Escocia, después del atentado con bomba contra el avión Pan Am 103 en el pueblo de Lockerbie, Escocia. (AP-Photo/Martin Cleaver, File)

