Tim Scott se convierte en el senador negro que más tiempo se ha mantenido en su cargo

Timothy Eugene Scott, republicano de Carolina del Sur y quien aspiraba a convertirse en candidato presidencial, se convirtió en el senador afroamericano con más tiempo como congresista.

Antes de Scott, otro republicano afroamericano que permaneció en el Senado por un largo periodo fue Edward Brooke.

El político de Massachusetts se desempeñó como congresista de 1967 hasta 1979.

Sin embargo, Tim Scott ya lo dejó atrás, pues desde que Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, lo nombró senador, se ha mantenido en su cargo desde enero de 2013.

Previo a ser senador, el conservador de 59 años también fungió como miembro de la Cámara de Representantes de 2011 a 2012.

Scott representa un ejemplo de superación para la comunidad afroamericana de su estado, pues además de crecer sin la presencia de su padre, su abuelo materno —con quien creció— se ganó la mayor parte de su vida trabajando en los campos de cultivo de algodón sin la posibilidad de aprender a leer. De hecho, durante más de la mitad de su existencia tampoco le fue permitido votar.

“Nuestra familia pasó del algodón al Congreso en una sola vida”, señaló hace casi cinco años Tim Scott durante la Convención Nacional Republicana, donde describió el complejo escenario al cual se enfrentó para cumplir con su deseo de representar a los ciudadanos en el Congreso.

Tim Scott proviene de una familia que en el pasado se dedicó a trabajar en los campos de cultivo de algodón. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A pesar de su trayectoria política, en 2016, compartió una dura experiencia que refleja la situación a la cual, a menudo, se enfrentan los miembros de la comunidad afroamericana.

El actual senador aseguró haber sido interrogado por las autoridades siete veces después de detenerlo sin motivo cuando conducía su vehículo.

Sin embargo, lo más sorprendente, es que la propia policía del Capitolio llegó a cuestionar su identidad a pesar de portar un pin que lo identificaba como senador.

“Aunque doy gracias a Dios por no haber sufrido daño físico, he sentido la presión que ejerce la balanza de la justicia cuando está inclinada. He sentido la ira, la frustración, la tristeza y la humillación que conlleva sentir que te están atacando por nada más que ser tú mismo”, describió.

Durante este año, además de fungir como senador, Tim Scott encabezará al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, pero también presidirá el Comité Senatorial Republicano Nacional, lo cual lo convierte en el primer senador negro en desempeñar dicho puesto.

