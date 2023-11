Tim Scott ahora se enfocará en su trabajo como senador para combatir el antisemitismo

Una vez que decidió poner fin a su campaña en busca de la candidatura republicana de cara a las primarias, Tim Scott reiteró que ahora reforzará su posición como senador por Carolina del Sur para luchar en contra del antisemitismo que está surgiendo en las calles y escuelas estadounidenses a consecuencia del conflicto bélico entre Israel y el grupo islámico Hamas.

“Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros, me están diciendo: ahora no Tim. Así que voy a respetar y a aguantar, seguiré trabajando muy duro y esperando con ansias otra oportunidad”, señaló el político afroamericano en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Acto seguido, Scott descartó apoyar a alguno de los aspirantes que continúan en la disputa por lograr que su nombre figure en las boletas electorales en los comicios donde estará en juego la presidencia y de pasó también negó estar interesado en ser invitado a fungir como vicepresidente, esto en caso de que alguno de sus compañeros de partido lo invitaran a sumarse a su gabinete.

“La mejor manera para mí de ayudar es no opinar sobre a quién deberían respaldar. Me postulé para ser presidente. Ser vicepresidente nunca ha estado en mi lista de tareas pendientes para esta campaña, y ciertamente no está ahí ahora”, subrayó.

El objetivo de Tim Scott es volver a competir por la candidatura republicana más adelante. (Ethan Miller/Getty Images)

En espera de que más adelante se presente la posibilidad de contender nuevamente para llegar a la Casa Blanca, el siguiente objetivo de Tim Scott será derrotar a la discriminación y al antisemitismo, fenómenos sociales que considera deben atenderse a la brevedad para evitar más problemas en el país.

“El antisemitismo que estamos viendo en nuestros campus universitarios y en nuestras calles es repugnante.

Soy un hombre negro, entiendo el racismo y la discriminación, pero debo decirles lo que estamos viendo hoy desde un enfoque antisemita.

El antisemitismo es vil, repugnante, incorrecto, inmoral y poco ético, así que tenemos que unirnos y luchar contra el antisemitismo. Eso es absolutamente esencial”, indicó.

Cabe señalar que la campaña de Tim Scott nunca respondió a las expectativas generadas y una de las razones por las cuales puso fin a sus aspiraciones fue que el PAC que lo respaldaba inesperadamente optó por frenar una millonaria compra de publicidad reservada con varias cadenas de televisión.

