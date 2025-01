Comunidad de Santa Ana pide ayuda para mexicano que decide regresar a su país

Por casi 28 años Pedro Madrid ofreció su tiempo voluntariamente para apoyar a la Iglesia Evangélica Luterana San Pedro barriendo en las mañanas y los domingos tocando la batería, los timbales y otros instrumentos de percusión como parte del grupo que toca las alabanzas.

Pero este domingo será la última vez que el mexicano sea parte del coro de la iglesia debido a que ha decidido regresar a su país.

Hace 2 semanas, Madrid, a los 64 años, tomó la difícil decisión de dedicarse a cuidar a su familia y mudarse a la Ciudad de México para ayudar a su hermana, Luz Zoraya, que tiene una discapacidad y a su madre, María de la Luz, que tiene 86 años.

“Ella me cuidó de chiquito, yo estaba enfermo de asma, ella me ponía oxígeno, y recuerdo todo eso y trabajó mucho para darnos de comer”, explicó Madrid. “Ahora voy a cuidar a mi mamá”.

No obstante, Madrid confiesa que extrañará a todas las personas que conoció en su vecindario en Santa Ana y a la comunidad de su iglesia.

Cada persona en el vecindario Willard de Santa Ana lo saluda mientras camina o hace limpieza en la parroquia y se ha formado como una parte integral de la comunidad después de llegar a los Estados Unidos hace 33 años.

Para apoyar a Madrid y a su familia, Irene Cabañas creó una campaña de GoFundMe para ayudarlo con los gastos del viaje y lo que necesitará para comenzar su vida en México debido a que no trabajará y se enfocará solo en cuidar su familia.

Cabañas formó una asociación de vecinos en Willard y ha visto que Madrid ha participado en limpiezas comunitarias, reuniones mensuales y en los eventos anuales de Navidad.

Madrid le preguntó a Cabañas si existían fondos para ayudarlo a él y a su familia, pero Cabañas explicó que desafortunadamente los fondos solo se pueden utilizar para trabajos comunitarios.

“Lo que más me impactó es que no existe ningún programa para las personas que tienen que dejar su trabajo y ser cuidador de su familia. Por eso, él mismo [Madrid] se ha visto obligado a dejar su trabajo, mudarse a México y asumir ese puesto”, explicó Cabañas.

No obstante, Cabañas decidió lanzar la campaña de GoFundMe para ayudar al miembro de la comunidad que siempre ha ayudado a los demás.

“Somos una comunidad muy humilde. La mayoría de las personas de nuestro vecindario son inquilinos, no somos propietarios, pero no importa si eres propietario o no, es importante que las personas defiendan a la comunidad en la que viven y se cuiden entre sí porque nadie va a venir a rescatarnos… Así que esta fue una de esas cosas donde alguien necesitaba ayuda en nuestra comunidad y todos nos conectamos y nos cuidamos unos a otros”, explicó Cabañas.

Hace un año, María de la Luz llegó a los Estados Unidos por segunda vez ya que se fue anteriormente debido a la falta de seguridad que sentía y la falta de conocimiento que tenía con el país.

Por esa razón, cada vez que Madrid iba a visitar a su madre en la ciudad de Stanton ella decía que ya se quería regresar a México.

“Aquí es muy difícil sacarlas porque nada más puedes estar en carro para donde quieras ir y allá en México no”, dijo Madrid. “Mi mamá me dice que a mil millones le gusta estar en su México porque ahí caminando puedes ir al mercado”.

En noviembre, renunció de su trabajo en Norms para poder estar más cerca a su hermana y madre y ayudarlas con lo que necesiten.

La familia ya tiene sus boletos de avión para irse a la ciudad de México el 9 de enero y Madrid busca vivir en la delegación Azcapotzalco.

Tanto su madre como su hermana están felices y el mexicano subraya que se va contento y no se siente derrotado.

“Yo no llevo dinero, nada más llevo ahorita con lo que venda de mi coche, eso y ya… pero te digo yo no me siento derrotado al contrario me siento contento y a veces se me quieren salir las lágrimas porque voy a cuidar a mi mama y eso es lo más importante”, dijo Madrid.

Además, esta sería la primera vez que Madrid vea a su hija que recién se casó y no ha visto desde que ella tenía 3 años de edad y entre lágrimas dice que está muy emocionado de poder verla de nuevo.

Dona ya

Ayuda a Pedro Madrid a cumplir su sueño de cuidar a su madre

https://gofund.me/b6dd98b8