Guillermo Ochoa menospreció el golazo de Enzo Fernández en Qatar 2022

No obstante que han transcurrido 26 meses del golazo que le anotó el argentino Enzo Fernández para sellar la victoria sobre México en el Mundial de Qatar 2022, la herida sigue abierta en el portero Guillermo Ochoa, al calificar de “suerte de principiante” dicha anotación.

Lo anterior fue mencionado por el guardameta azteca en una entrevista con Jorge “Burro” Van Rankin, donde el excancerbero del América expuso que:“La clava en la escuadra, ¿puedes creerlo? Es un chamaco jugando su primer mundial, su segundo o tercer partido con la Selección y le sale eso”.

Memo fue más allá en sus recuerdos al exponer sus razones de porque menospreciar esta anotación que estableció la diferencia en aquel partido en Lusail en donde la Albiceleste reafirmó su paternidad sobre el equipo de México en las últimas justas mundialistas.

“En un tiro de esquina, cuántas veces has visto que el que va a rematar se le ocurre hacer una bicicleta como si estuviera en un comercial y luego chuta al arco. Honestamente, eso no es más que suerte de principiante, porque no me imagino que lo vuelva a repetir en su vida”.

Memo Ochoa nunca pudo llegar al gran disparo del argentino Enzo Fernández en el pasado mundial de 2022. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

La declaración de Memo Ochoa también surge después de que hace algunos días el portero argentino Emiliano Martínez junto con el citado delantero sudamericano minimizara la labor de Ochoa al decir que lo peor de México fue precisamente el portero del Tricolor.

En dicho encuentro, México aguantó sesenta y cuatro minutos antes de que Lionel Messi abriera el marcador con un disparo desde fuera del área, en donde Héctor Herrera se descuidó por un segundo en la cobertura y el astro argentino cuajó la primera anotación.

Después, a tres minutos del final, Enzo Fernández en una jugada de tiro de esquina desde el sector derecho logró meterse por el callejón del área para lanzar un disparo cruzado después de una jugada de bicicleta que dejó sin oportunidad al portero mexicano, no obstante su gran lance.

#Textuales | Guillermo Ochoa, arquero mexicano, habló del gol que le hizo Enzo Fernández en Qatar 2022: "Fue suerte de principiante. No me imagino que lo vuelva a repetir en su vida". pic.twitter.com/STIwEekP2O — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 3, 2025

Lo cierto es que por esa jugada sigue tocando fibras muy sensibles entre los aficionados de México por esa gran rivalidad con los argentinos con quienes se generan siempre discusiones muy subidas de tono.

Seguir leyendo:

-Diego Cocca arremete contra la Federación Mexicana de Fútbol

-Raúl Jiménez debe ser el delantero que lidere a México, según Ricardo Peláez

-La selección de México estuvo a punto de quedarse sin director técnico