5 trucos para ahorrar dinero en tus salidas a cenar

En los últimos años los hábitos de consumo han cambiado y esto se debe a que la alta inflación ha afectado el bolsillo y presupuesto de los consumidores quienes se inclinan por ahorrar más buscando opciones con ofertas y descuentos en todas las áreas.

Un sector que se ha visto fuertemente forzado a reajustar sus precios para satisfacer a el nuevo estilo de vida ahorrativo de los consumidores son las cadenas de comida rápida, aunque aún sus ofertas son muy limitadas en su menú por lo que llevan a los clientes a consumir más comida hecha en casa.

Es por esa razón que aquí te damos 5 consejos por parte de expertos en finanzas personales para ahorrar dinero en tus salidas a cenar.

Un lugar con ofertas, descuentos y cupones

El primer paso para ahorrar es elegir el lugar, ya que dependiendo el local o restaurant que se decida comer será el gasto. Hay cadenas que ofrecen muchas ofertas y descuento con un menú realmente variado.

Pero lo más importante para Hope Ware, experta en vida frugal y fundadora del sitio de finanzas personales Under the Median es “asegurarse de leer la letra pequeña antes de hacer su pedido”, dijo en el caso de decidir usar cupones para ahorrar más dinero ya que “algunos cupones solo se pueden usar para pedidos en línea o para recoger, pero no cuando se cena en el restaurante”.

No compre bebidas

Para Melanie Musson, experta en finanzas de Clearsurance algo que te hará ahorrar dinero en tu salida a cenar es no consumir bebidas de la barra ya que terminan aumentando la cuenta por ser costosas. “Incluso los refrescos cuestan 4 dólares por persona y las bebidas alcohólicas pueden superar rápidamente el costo de una comida”, dijo.

Aperitivos y postres

Una técnica que los expertos en ahorro aplican es comer algo ligero antes de salir a tu cena fuera de casa de esta manera se evitará pedir entradas que puedan aumentar la cuenta.

Sal rara vez

Haz un presupuesto y no salgas de él. Esta bien salir a cenar de vez en cuando, pero los expertos mencionan que hacerlo seguido puede ocasionar más gastos de los necesarios.

Duplica la cita nocturna

“Si comes con un compañero, es posible que obtengas suficiente comida si compartes una comida abundante. Por ejemplo, una cena de bistec y costillas con guarnición puede ser suficiente para dos personas. Si no sabes si tendrás suficiente, puedes comprar una guarnición adicional”, dijo Musson, es decir compartir la cuenta hará que gastes menos en tu salida.

