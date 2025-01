¿Cómo celebró la familia de Demi Moore su primer Golden Globe?

Demi Moore recibió su primer Golden Globe. El domingo, la actriz estadounidense se llevó el galardón a la Mejor Actriz de una Película Musical o Comedia por su trabajo en The Substance.

El premio, el primero que recibe Moore en toda su carrera como actriz, no solo la emocionó a ella sino también a su familia.

A través de sus redes sociales, las hijas de Moore, Rumer, Scout y Tallulah Willis, publicaron un video de cómo reaccionaron al escuchar el nombre de su madre como ganadora.

En el video se ve a las hijas de la actriz junto a un grupo de amigos y familiares reunidos viendo la ceremonia 82 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

En el momento que Kerry Washington y Andrew Garfield anuncian a Moore como ganadora, se ve a todos saltar y gritar de emoción.

“Lo logró”, escribieron las hijas de Demi para acompañar el video de su reacción en Instagram.

Este no solo es primer Golden Globe que recibe Moore, sino el primer premio que recibe en toda su carrera como actriz.

En otras oportunidades, la actriz ha sido nominada a los Golden Globe por su trabajo en películas como Ghost (1990) e If These Walls Could Talk (1996).

Su trabajo en The Substance la perfila como unas de las posibles nominadas en la categoría de Mejor Actriz en la edición 97 de los Oscar.

El conmovedor discurso de Demi Moore en los Golden Globes

Al recibir su premio, Demi Moore subió emocionada al escenario y pronunció un conmovedor discurso de agradecimiento.

“Realmente no lo esperaba”, comenzó Moore su discurso. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz”, continuó.

La actriz recordó algo que le dijo un productor al comienzo de su carrera que la hizo pensar que no era merecedora de premios por su trabajo.

“Hace 30 años, un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas de maíz’”, relató Demi Moore. “En ese momento, entendí que esto no era algo que se me permitiera tener. Podía hacer películas que eran exitosas, que hacían mucho dinero, pero no podía ser reconocida. Lo acepté, y creí en ello”, agregó.

Moore aseguró que ese pensamiento afectó su confianza como actriz. “Eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto en que hace algunos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez ya había hecho lo que tenía que hacer”, dijo.

Pese a que pensaba que nunca podría alcanzar algo así en su carrera, su trabajo con la directora Coralie Fargeat en The Substance le devolvió la confianza en ella, en su trabajo.

“Cuando estaba en un punto bajo, un guion mágico, audaz, valiente, fuera de lo común, absolutamente loco, llegó a mi escritorio, llamado La sustancia. Y el universo me dijo: ‘No has terminado’”, aseguró.

“Gracias a Coralie Fargeat por confiar en mí para el papel principal de esta historia. Y a todas las personas que me apoyaron, especialmente a aquellos que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma”, agregó.

La actriz cerró su discurso con una afirmación positiva sobre su carrera: “Hoy celebro esto como un marcador de mi integridad, del amor que me impulsa y del regalo de hacer algo que amo y ser recordada de que sí pertenezco”.

