Ariel López Padilla revela nuevos detalles de la herencia de Mariana Levy

El próximo 29 de abril se conmemorarán 20 años de la lamentable muerte de la actriz Mariana Levy, sin embargo, sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, siguen sin ver ni un solo peso de la herencia que les dejó la hija de la también fallecida Talina Fernández.

Aunque en un principio se había dicho que la herencia sería repartida entre sus hijos una vez que el menor de ellos alcanzara la mayoría de edad, la realidad ha sido muy distinta.

Sobre este tema habló el actor Ariel López Padilla, quien fuera pareja de la histrión de 1988 a 1997, en una entrevista que tuvo con diversos medios de comunicación.

En su conversación hizo un llamado a los herederos a esperar, pues las propiedades que dejó la actriz ahí están y las recibirán cuando sea su debido momento.

“No se puede hacer nada, más que esperar. Cualquier proceso en temas legales, en primer lugar que haya transparencia y acuerdo con todos. Dicen cuenta claras, chocolate espeso, entonces ahí están las albaceas. Las propiedades ahí están y no se puede mover nada hasta que se haga la distribución. Hay que tener paciencia y con declaraciones no vamos a llegar a acuerdos”, compartió el papá de María, la hija mayor de Mariana Levy.

En otro fragmento de la conversación detalló que él renunció a ser albacea y que María, su hija, tiene un equipo de abogados que la apoya en todo lo relacionado al tema de la herencia que le dejó su mamá.

“María me pidió hace 5 años que yo no interviniera. Desconozco el proceso. Di mi palabra y lo cumplo. No tengo por qué intervenir, sino quise ser albacea en su momento, menos ahora que ya es una mujer de 28 años. Ella tiene un equipo de abogados que la asesoran y ni comentamos nada”, detalló en la entrevista compartida por la revista TVyNovelas.

